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«Белгородское парковочное пространство» закупит камеры на 43 млн рублей

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
Заявки подаются до 9 декабря. Поставщика определят 13 декабря, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

«Белгородское парковочное пространство» закупает стационарные программно-аппаратные комплексы фотовидеофиксации. Сумма контракта составила 43 млн рублей.

Заявки подаются до 9 декабря. Поставщика определят 13 декабря. Согласно условиям контракта, камеры должны работать круглосуточно, иметь повышенную защиту от механического воздействия, защиту от пыли и влаги, иметь возможность работать автономно.

В требованиях заказчик указал в общей сложности 43 пункта. В планах — закупить 60 камер. Поставить их должны в течение десяти дней после заключения контракта, но не позднее 27 декабря.

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