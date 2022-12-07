«Белгородское парковочное пространство» закупит камеры на 43 млн рублей

«Белгородское парковочное пространство» закупает стационарные программно-аппаратные комплексы фотовидеофиксации. Сумма контракта составила 43 млн рублей.
Заявки подаются до 9 декабря. Поставщика определят 13 декабря. Согласно условиям контракта, камеры должны работать круглосуточно, иметь повышенную защиту от механического воздействия, защиту от пыли и влаги, иметь возможность работать автономно.
В требованиях заказчик указал в общей сложности 43 пункта. В планах — закупить 60 камер. Поставить их должны в течение десяти дней после заключения контракта, но не позднее 27 декабря.