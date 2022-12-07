Белгородский аэропорт закупит принтеры для печати посадочных талонов

Posted 7 декабря 2022, 10:29
Published 7 декабря 2022, 10:29
Modified 7 декабря 2022, 10:31
Updated 7 декабря 2022, 10:31
Временно закрытый аэропорт в Белгороде закупает принтеры для печати посадочных талонов и багажных бирок на 284 тыс. рублей. Поставщика определят 26 декабря. Заявки подаются до 20 декабря.
Известно, что закупка осуществляется только у субъектов МСП или самозанятых. Заявки от желающих рассматриваются в два этапа. Аэропорт купит два принтера для печати посадочных талонов и ещё два — для багажных бирок.
Напомним, аэропорт в Белгороде не работает ещё с самого начала спецоперации на Украине. Его закрыли 24 февраля. Полёты гражданской авиации запрещены в ещё десяти российских городах.
Согласно последним данным Росавиации, белгородский аэропорт не откроется как минимум до 15 декабря.