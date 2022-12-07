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Posted 7 декабря 2022, 10:29

Published 7 декабря 2022, 10:29

Modified 7 декабря 2022, 10:31

Updated 7 декабря 2022, 10:31

Белгородский аэропорт закупит принтеры для печати посадочных талонов

Белгородский аэропорт закупит принтеры для печати посадочных талонов

7 декабря 2022, 10:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
Сумма контракта превысила 284 тыс. рублей. Поставщика определят 26 декабря, следует из данных сайта госзакупок.

Временно закрытый аэропорт в Белгороде закупает принтеры для печати посадочных талонов и багажных бирок на 284 тыс. рублей. Поставщика определят 26 декабря. Заявки подаются до 20 декабря.

Известно, что закупка осуществляется только у субъектов МСП или самозанятых. Заявки от желающих рассматриваются в два этапа. Аэропорт купит два принтера для печати посадочных талонов и ещё два — для багажных бирок.

Напомним, аэропорт в Белгороде не работает ещё с самого начала спецоперации на Украине. Его закрыли 24 февраля. Полёты гражданской авиации запрещены в ещё десяти российских городах.

Согласно последним данным Росавиации, белгородский аэропорт не откроется как минимум до 15 декабря.

Белгородцам не стоит надеяться на открытие аэропортов в декабре
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