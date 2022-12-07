Белгородские власти расторгнут контракт с ремонтировавшей лицей компанией депутата

Белгородские власти расторгнут контракт с компанией депутата от КПРФ Станислава Панова. Причиной стал срыв сроков строительства юношеского лицея-интерната в областном центре.
Власти собираются выставить финансовые претензии и добиться того, чтобы ООО «РИК Строй-С» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Всё будет сделано в рамках правового поля, уточнил губернатор Гладков. Он же упомянул, что ситуация по ремонту учреждения одна из наиболее удручающих.
«Сегодня встретился с директором — у Натальи Ивановны Визирякиной слёзы на глазах. Подрядчик уже сорвал сроки… так относиться к работе просто нельзя!» — заявил глава региона.
Как уточняет «Абирег», инженерный юношеский лицей-интернат ремонтирует именно компания «РИК Строй-С».
Накануне губернатор посетил и другие проблемные объекты. В частности, три школы. Речь о начальной школе Центра образования № 1, школах № 33 и 35. Проблем со срывами сроков Гладков не видит.
Иная ситуация со школой № 4. Видны явные недоработки со стороны подрядчика. Минстрой области уже формирует список претензий. Окончательное решение о расторжении договора примут в течение недели.