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Белгородские власти расторгнут контракт с ремонтировавшей лицей компанией депутата

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
ООО «РИК Строй-С» сорвало сроки строительства инженерного юношеского лицея-интерната в Белгороде. Компании в полном объёме собираются выставить финансовые претензии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские власти расторгнут контракт с компанией депутата от КПРФ Станислава Панова. Причиной стал срыв сроков строительства юношеского лицея-интерната в областном центре.

Власти собираются выставить финансовые претензии и добиться того, чтобы ООО «РИК Строй-С» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Всё будет сделано в рамках правового поля, уточнил губернатор Гладков. Он же упомянул, что ситуация по ремонту учреждения одна из наиболее удручающих.

«Сегодня встретился с директором — у Натальи Ивановны Визирякиной слёзы на глазах. Подрядчик уже сорвал сроки… так относиться к работе просто нельзя!» — заявил глава региона.

Как уточняет «Абирег», инженерный юношеский лицей-интернат ремонтирует именно компания «РИК Строй-С».

Накануне губернатор посетил и другие проблемные объекты. В частности, три школы. Речь о начальной школе Центра образования № 1, школах № 33 и 35. Проблем со срывами сроков Гладков не видит.

Иная ситуация со школой № 4. Видны явные недоработки со стороны подрядчика. Минстрой области уже формирует список претензий. Окончательное решение о расторжении договора примут в течение недели.

В белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ
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