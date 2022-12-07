Белгородские власти расторгнут контракт с ремонтировавшей лицей компанией депутата

Власти собираются выставить финансовые претензии и добиться того, чтобы ООО «РИК Строй-С» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Всё будет сделано в рамках правового поля, уточнил губернатор Гладков. Он же упомянул, что ситуация по ремонту учреждения одна из наиболее удручающих.