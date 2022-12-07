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Белгородка обратилась к Владимиру Путину с вопросом безопасности жителей региона

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
На обращение ответили в управлении региональной безопасности Белгородской области. Документ есть в распоряжении «Бел.Ру».

Белгородка Галина написала президенту Владимиру Путину обращение. В нём женщина написала, что она с детьми проживает в Белгородском районе вблизи военных действий, и попросила главу государства защитить население от обстрелов и взрывов.

Ведь вы же тоже родитель, у вас тоже есть дети. Вы знаете, как болит за них душа. Мы — простые люди, вам верим и доверяем!
Галина

Ответ женщина получила от управления региональной безопасности Белгородской области. Документ есть в распоряжении  редакции «Бел.Ру». В нём сказано, что вопросы обороны и безопасности, защиты госграницы, внешней политики и международных отношений не входят в компетенцию органов исполнительной власти Белгородской области.

Вместе с тем, региональное правительство вместе с федеральным центром принимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в сложившейся ситуации.

 

Фото: Из личного архива Галины
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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Безопасность#Обращение#Президент россии владимир путин
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