Белгородка обратилась к Владимиру Путину с вопросом безопасности жителей региона

Белгородка Галина написала президенту Владимиру Путину обращение. В нём женщина написала, что она с детьми проживает в Белгородском районе вблизи военных действий, и попросила главу государства защитить население от обстрелов и взрывов.
Ведь вы же тоже родитель, у вас тоже есть дети. Вы знаете, как болит за них душа. Мы — простые люди, вам верим и доверяем!
Галина
Ответ женщина получила от управления региональной безопасности Белгородской области. Документ есть в распоряжении редакции «Бел.Ру». В нём сказано, что вопросы обороны и безопасности, защиты госграницы, внешней политики и международных отношений не входят в компетенцию органов исполнительной власти Белгородской области.
Вместе с тем, региональное правительство вместе с федеральным центром принимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в сложившейся ситуации.