Белгородка обратилась к Владимиру Путину с вопросом безопасности жителей региона

Ответ женщина получила от управления региональной безопасности Белгородской области. Документ есть в распоряжении редакции «Бел.Ру». В нём сказано, что вопросы обороны и безопасности, защиты госграницы, внешней политики и международных отношений не входят в компетенцию органов исполнительной власти Белгородской области.