Белгородэнерго досрочно выполнило программу инновационного развития текущего года

Белгородские энергетики завершили автоматизацию 900 километров распределительных сетей 10 кВ в Алексеевском, Ракитянском, Прохоровском, Губкинском и Новооскольском РЭС с установкой реклоузеров, разъединителей и индикаторов коротких замыканий, позволяющих значительно сократить время перерывов в электроснабжении потребителей. В Красногвардейском районе на новой высокотехнологичной подстанции 110 кВ организована передача данных между устройствами релейной защиты, автоматики и телемеханики в цифровом формате по локально-вычислительной сети. Сигналы с оборудования поступают в Центр управления сетями Белгородэнерго, благодаря чему диспетчер может не только непрерывно отслеживать показатели работы подстанции, но и управлять коммутационными аппаратами в режиме реального времени.