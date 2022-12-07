bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2022, 09:48

Published 7 декабря 2022, 09:48

Modified 12 декабря 2022, 09:53

Updated 12 декабря 2022, 09:53

Белгородэнерго досрочно выполнило программу инновационного развития текущего года

7 декабря 2022, 09:48
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по итогам 10 месяцев работы в 2022 году показал перевыполнение на 20% плана по программе инновационного развития.

Белгородские энергетики завершили автоматизацию 900 километров распределительных сетей 10 кВ в Алексеевском, Ракитянском, Прохоровском, Губкинском и Новооскольском РЭС с установкой реклоузеров, разъединителей и индикаторов коротких замыканий, позволяющих значительно сократить время перерывов в электроснабжении потребителей. В Красногвардейском районе на новой высокотехнологичной подстанции 110 кВ организована передача данных между устройствами релейной защиты, автоматики и телемеханики в цифровом формате по локально-вычислительной сети. Сигналы с оборудования поступают в Центр управления сетями Белгородэнерго, благодаря чему диспетчер может не только непрерывно отслеживать показатели работы подстанции, но и управлять коммутационными аппаратами в режиме реального времени.

Интеллектуальное оборудование для дистанционного управления сетью позволяет минимизировать время восстановления подачи электроэнергии по резервным схемам.

Помимо инновационной деятельности, специалисты Белгородэнерго продолжают трудиться над актуальными для отрасли рацпредложениями и НИОКР, касающимися разработки электросетевого контроллера для управления системами накопления электрической энергии и объектами микрогенерации в сети 0,4 кВ. Новейшие разработки будут способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей.

Объем современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области ежегодно увеличивается за счет передовых отечественных разработок и результатов научно-исследовательской деятельности. Основной упор делается на достижении полноценной управляемости и наблюдаемости сетей, организации цифровых каналов связи, автоматизации учета электроэнергии, модернизации систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы энергооборудования.
и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов
Читайте также:
В Белгородэнерго подведены итоги энергочелленджа «#100%Физики»Белгородэнерго подготовило серию роликов для детей «Азбука электробезопасности»Белгородэнерго получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022 — 2023
#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#План
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика