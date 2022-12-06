Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных

Белгородская фабрика шьёт маскхалаты для военных

До спецоперации белгородская швейная фабрика специализировалась на пошиве женской одежды и школьной формы. Но когда пришло время шить форму уже военную — за дело взялись с недетским энтузиазмом. Подробности — в фоторепортаже «Бел.Ру».

Сюжет Операция на Украине