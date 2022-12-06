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Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных

Сегодня, 13:11
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Белгородская фабрика шьёт маскхалаты для военных

До спецоперации белгородская швейная фабрика специализировалась на пошиве женской одежды и школьной формы. Но когда пришло время шить форму уже военную — за дело взялись с недетским энтузиазмом. Подробности — в фоторепортаже «Бел.Ру».

Ежедневно фабрика шьет до 300 маскхалатов. В наличии разные варианты: зимний, «клякса», водоотталкивающий. Потребность в маскировочных костюмах появилась с приходом зимы — до этого предприятие поставляло на передовую спальные мешки.

Мы только начали. До этого обеспечивали ребят спальными мешками. В разработке у нас балаклавы, тактические перчатки, летние костюмы «Горка».
руководитель фабрики
Фото: Артём Черненко / 1MI

Продукцию производят по техническим условиям Минобороны. Делается всё на частично безвозмездной основе: материалы покупаются за свой счёт, а результат передаётся волонтёрам.

Приходит волонтёрская группа: необходимо сделать то, то и то. И мы помогаем. Коллектив настроен патриотично: все прекрасно понимают, что нужно помогать. Помогаем, потому что это нужно. И важно. Не всё деньгами измеряется. Уже приходят отзывы с передовой, благодарят. А это — главное. Помогли — и слава богу.
Фото: Артём Черненко / 1MI

Маскхалаты на данный момент создают две бригады. Всего на фабрике работает 130 человек — в экспериментальном цеху, раскройном и швейном.

Когда помогаю ребятам — чувствую радость. Хочется, чтобы вернулись живыми и здоровыми, наши мужья, сыновья, братья, отцы. Мы их очень ждём.
сотрудница фабрики
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