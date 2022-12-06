Жители Белгородской области жалуются на отсутствие укрытий

В вечернем прямом эфире белгородка пожаловалась губернатору области на отсутствие обустроенных укрытий в Алексеевке. По её словам, в муниципалитете никто даже не собирается заниматься их обустройством. Из-за этого жители сильно волнуются за свою безопасность.
Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире, что взял решение этой проблемы на контроль.
Только что разговаривал с главой администрации Алексеем Калашниковым. Дал поручение усилить работу в этом направлении. На следующей неделе проверю как выполняются мои указания. Не переживайте, постараюсь принять меры, если увижу, что к этому вопросу относятся недостаточно серьёзно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в Белгородской области разрабатывают комплексную систему укрытий. Так, интерактивная карта с отмеченными укрытиями уже появилась в Белгороде и в Валуйском городском округе. В Белгородском районе и Старом Осколе разработка карт близится к завершению.