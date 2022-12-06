Жители Белгородской области жалуются на отсутствие укрытий

В вечернем прямом эфире белгородка пожаловалась губернатору области на отсутствие обустроенных укрытий в Алексеевке. По её словам, в муниципалитете никто даже не собирается заниматься их обустройством. Из-за этого жители сильно волнуются за свою безопасность.