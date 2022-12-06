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Жители Белгородской области жалуются на отсутствие укрытий

Сегодня, 19:16
Фото: 1MI
Указатель до укрытия
По словам белгородки, в Алексеевке не проводят работы по обустройству укрытий. Об этом она сообщила в прямом эфире губернатора.
Сюжет
Укрытия

В вечернем прямом эфире белгородка пожаловалась губернатору области на отсутствие обустроенных укрытий в Алексеевке. По её словам, в муниципалитете никто даже не собирается заниматься их обустройством. Из-за этого жители сильно волнуются за свою безопасность.

Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире, что взял решение этой проблемы на контроль.

Только что разговаривал с главой администрации Алексеем Калашниковым. Дал поручение усилить работу в этом направлении. На следующей неделе проверю как выполняются мои указания. Не переживайте, постараюсь принять меры, если увижу, что к этому вопросу относятся недостаточно серьёзно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области разрабатывают комплексную систему укрытий. Так, интерактивная карта с отмеченными укрытиями уже появилась в Белгороде и в Валуйском городском округе. В Белгородском районе и Старом Осколе разработка карт близится к завершению. 

В Белгороде появится комплексная система укрытий
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#Александра Склярова#Спецоперация#Укрытия#Белгородская область#Алексеевка#Вячеслав Гладков#Подвалы
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