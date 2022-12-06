Вячеслав Гладков встретился с эвакуированными жителями села Середа

В своих соцсетях губернатор рассказал, что посетил пункт временного размещения, где уже семь месяцев проживают жители села Середа Шебекинского городского округа. Пока ответить на их вопрос о возвращении домой в село, губернатор не может.
Ответа на него у меня пока нет, так же, как и нет окончательного решения по пострадавшему жилью. Все возможные пути решения прорабатываем сейчас на федеральном уровне. Как только оно будет, обязательно его озвучу белгородцам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, глава оценил оперативную обстановку в регионе. По его словам, на сегодняшний день ситуация не становится ни лучше, ни хуже.
Я пока не вижу, что ситуация становится лучше. Но и хуже за последний месяц не стало. Обстрелы есть по всей территории, но того, что было в Шебекино в сентябре-октябре, сейчас нет. Министерство обороны вместе с силовыми структурами принимает все возможные меры. Работа идёт, и жители это видят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что село Середа обстреляли со стороны Украины ещё 15 мая. Жителей вывезли в пункт временного размещения за две недели до обстрела.