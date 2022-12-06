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ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар

Сегодня, 11:31
Фото: группа «Волоконовка онлайн» в ВК
О происшествии сообщают жители Волоконовского района. Кадры с места события появились в Сети.
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Обстрел

6 декабря под обстрел попал ещё один приграничный район Белгородской области. В этот раз, судя по сообщениям местных жителей, досталось Волоконовскому району. После удара ВСУ произошёл пожар.

Помимо этого, в течение дня в соцсетях сообщалось, что шумно было в Яковлевском горокруге. Местные жители утверждали, что слышали несколько так называемых хлопков. «ЧП 31» в свою очередь сообщал, что громко сегодня было даже в Новооскольском горокруге. Официальных комментариев по ситуации не было.

СМС с предупреждениями об обстреле и с просьбой спуститься в укрытия получили и жители Шебекинского горокруга. Такие сообщения разослали населению посёлка Красное.

Шебекинцам снова поступают сообщения об обстреле со стороны ВСУ
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Волоконовский район#Обстрел ВСУ#Пожар
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