ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар

6 декабря под обстрел попал ещё один приграничный район Белгородской области. В этот раз, судя по сообщениям местных жителей, досталось Волоконовскому району. После удара ВСУ произошёл пожар.
Помимо этого, в течение дня в соцсетях сообщалось, что шумно было в Яковлевском горокруге. Местные жители утверждали, что слышали несколько так называемых хлопков. «ЧП 31» в свою очередь сообщал, что громко сегодня было даже в Новооскольском горокруге. Официальных комментариев по ситуации не было.
СМС с предупреждениями об обстреле и с просьбой спуститься в укрытия получили и жители Шебекинского горокруга. Такие сообщения разослали населению посёлка Красное.