ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар

Помимо этого, в течение дня в соцсетях сообщалось, что шумно было в Яковлевском горокруге. Местные жители утверждали, что слышали несколько так называемых хлопков. «ЧП 31» в свою очередь сообщал, что громко сегодня было даже в Новооскольском горокруге. Официальных комментариев по ситуации не было.