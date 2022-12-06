Всем детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области обратилась сотрудница МЧС и спросила, почему их детям не выдают новогодние подарки: «Всем детям выдают, а наши чем хуже?».
Вячеслав Гладков предположил, что причиной стало отсутствие в ведомстве профсоюза, и пообещал, что ни один ребёнок в этом году не останется без подарка.
Я не в курсе, но могу предположить, что нет профсоюза, потому что обычно новогодними подарками занимаются они. Со своей стороны могу сказать, что у ваших детей подарки точно будут. В этом году вместе с главами муниципальных образований сделаем так, чтобы всем детям подарки раздали. Ваши дети точно будут с подарками.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в этом году на сладкие подарки детям из областного бюджета выделили 63 млн рублей. В набор войдут 99 видов кондитерских изделий. Для детей Шебекинского горокруга закупят 2 960 новогодних сладких подарков.