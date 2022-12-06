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Всем детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки

Сегодня, 04:44
Фото: pxhere.com
Новогодний подарок
Контролировать выдачу подарков будут главы муниципальных образований, сообщил глава региона в прямом эфире.

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области обратилась сотрудница МЧС и спросила, почему их детям не выдают новогодние подарки: «Всем детям выдают, а наши чем хуже?».

Вячеслав Гладков предположил, что причиной стало отсутствие в ведомстве профсоюза, и пообещал, что ни один ребёнок в этом году не останется без подарка. 

Я не в курсе, но могу предположить, что нет профсоюза, потому что обычно новогодними подарками занимаются они. Со своей стороны могу сказать, что у ваших детей подарки точно будут. В этом году вместе с главами муниципальных образований сделаем так, чтобы всем детям подарки раздали. Ваши дети точно будут с подарками.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в этом году на сладкие подарки детям из областного бюджета выделили 63 млн рублей. В набор войдут 99 видов кондитерских изделий. Для детей Шебекинского горокруга закупят 2 960 новогодних сладких подарков.

73 тысячи сладких подарков получат ученики 1-4 классов белгородских школ
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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогодние подарки
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