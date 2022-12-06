Напомним, что недавно Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты в Белгородской области. Позже фотографии с места прокомментировал политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин. По его мнению, Россия откатилась в XVII век и теперь у страны засечная черта проходит по тем же границам, что и тогда.