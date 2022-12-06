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Враг не пройдёт: белгородцам предлагают купить противотанковые пирамиды

Сегодня, 13:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

На сайтах объявлений белгородцам продают противотанковые пирамиды

Цена пирамид зависит от размеров и параметров, отмечают авторы объявлений.

На сайте объявлений появилась информация о продаже противотанковых пирамид — тетраэдров. В одном из объявлений автор предлагает изготовить противотанковые пирамиды по техзданию и в любом объёме. Цена договорная, указывает продавец.

В другом объявлении предлагается изготовление и доставка пирамид крупными транспортными компаниями в любом объёме на объекты в Белгород и область. Стоимость пирамиды также не указана, всё будет зависеть от марки бетона и размеров пирамиды.

За 12 тыс. рублей в одном из объявлений готовы продать пирамиды размером 1600*1600 мм. Марка бетона W40. Автор также подчёркивает, что имеет собственное производство противотанковых пирамид.

Фото: Авито

Напомним, что недавно Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты в Белгородской области. Позже фотографии с места прокомментировал политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин. По его мнению, Россия откатилась в XVII век и теперь у страны засечная черта проходит по тем же границам, что и тогда.

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