На сайте объявлений появилась информация о продаже противотанковых пирамид — тетраэдров. В одном из объявлений автор предлагает изготовить противотанковые пирамиды по техзданию и в любом объёме. Цена договорная, указывает продавец.
В другом объявлении предлагается изготовление и доставка пирамид крупными транспортными компаниями в любом объёме на объекты в Белгород и область. Стоимость пирамиды также не указана, всё будет зависеть от марки бетона и размеров пирамиды.
За 12 тыс. рублей в одном из объявлений готовы продать пирамиды размером 1600*1600 мм. Марка бетона W40. Автор также подчёркивает, что имеет собственное производство противотанковых пирамид.
Напомним, что недавно Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты в Белгородской области. Позже фотографии с места прокомментировал политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин. По его мнению, Россия откатилась в XVII век и теперь у страны засечная черта проходит по тем же границам, что и тогда.