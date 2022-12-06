Врачи из Белгорода получили общероссийскую премию за диагностику редкой болезни

Специалисты областной клинической больницы получили общероссийскую премию «Навстречу жизни» имени В. И. Кулакова в номинации «Важен каждый ребёнок». В этой категории награждают медиков, которые внесли вклад в развитие инновационных технологий в перинатальной медицине.
Ирина Фредкисен работает в клинической больнице врачом-неонатологом, а Наталья Гавришова — заместителем главного врача по педиатрической помощи. Они выявили редкое генетическое заболевание — синдром Картагенера. Он проявляется в среднем у одного из 40 тысяч человек и имеет форму обратного расположения лёгких, сердца, и других внутренних органов.
Данный синдром имеет схожие симптомы с другими заболеваниями, что осложняет процесс его выявления. Белгородские врачи смогли подтвердить диагноз и дали шанс на спасение других новорождённых.
Ранее пять медиков из Белгородской области стали победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства.