Врачи из Белгорода получили общероссийскую премию за диагностику редкой болезни

Ирина Фредкисен работает в клинической больнице врачом-неонатологом, а Наталья Гавришова — заместителем главного врача по педиатрической помощи. Они выявили редкое генетическое заболевание — синдром Картагенера. Он проявляется в среднем у одного из 40 тысяч человек и имеет форму обратного расположения лёгких, сердца, и других внутренних органов.