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Врачи из Белгорода получили общероссийскую премию за диагностику редкой болезни

Сегодня, 09:37
Фото: правительство Белгородской области
Премией «Навстречу жизни» имени В. И. Кулакова наградили Ирину Фредриксен и Наталью Гавришову. Они сумели диагностировать редкое наследственное заболевание у новорождённого — синдром Картагенера, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты областной клинической больницы получили общероссийскую премию «Навстречу жизни» имени В. И. Кулакова в номинации «Важен каждый ребёнок». В этой категории награждают медиков, которые внесли вклад в развитие инновационных технологий в перинатальной медицине.

Ирина Фредкисен работает в клинической больнице врачом-неонатологом, а Наталья Гавришова — заместителем главного врача по педиатрической помощи. Они выявили редкое генетическое заболевание — синдром Картагенера. Он проявляется в среднем у одного из 40 тысяч человек и имеет форму обратного расположения лёгких, сердца, и других внутренних органов.

Данный синдром имеет схожие симптомы с другими заболеваниями, что осложняет процесс его выявления. Белгородские врачи смогли подтвердить диагноз и дали шанс на спасение других новорождённых.

Ранее пять медиков из Белгородской области стали победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства.

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#София Чугай#Медицина#Белгородская область#Белгород#Врачи#Заболевание#Новорождённые#Премия
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