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Власти определили самый благоустроенный город региона. И это не Белгород

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI

Губкин признали самым благоустроенным городом Белгородской области

Звание самого благоустроенного населённого пункта Губкин получил по итогам регионального конкурса. На втором месте — Старый Оскол, следует из документа правительства. Областная столица в списке победителей не оказалась.

Правительство области подвели итоги конкурса на звание самых благоустроенных населённых пунктов. Вошедшим в тройку победителей вручат дипломы и денежные премии.

В первой категории победа досталась Губкину, а второе место вручили Старому Осколу.  В тройку победителей во второй категории вошли Новый Оскол — первое место, за ним — Чернянка и Алексеевка.

В третьей категории лучшим стал посёлок Вейделевка, после него — Красная Яруга и Никитовка Красногвардейского района.

В четвёртой категории первое место у села Шидловка Волоконовского района, второе — у села Беломестное Новооскольского горокруга. Третье место досталось селу Колотиловка Краснояружского района.

Губкин получит премию в размере 250 тысяч рублей, Старый Оскол и Новый Оскол — по180 тысяч рублей. Чернянке, Алексеевке и посёлку Вейделевка вручат по 150 тысяч рублей.

110 тысяч и 120 тысяч получат посёлок Красная Яруга и село Шидловка, а сёла Колотиловка, Беломестное и Никитовка — 60, 85, 91 тысяч рублей соответственно.

С итогами областного конкурса можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что в прошлом году Старый Оскол опередил Губкин по благоустроенности, а в этом они поменялись местами.

Белгород стал одним из победителей конкурса правительства РФ на звание самого благоустроенного города
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Губкин#Старый Оскол#Благоустройство#Конкурс#Премии
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