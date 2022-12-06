Власти определили самый благоустроенный город региона. И это не Белгород

Правительство области подвели итоги конкурса на звание самых благоустроенных населённых пунктов. Вошедшим в тройку победителей вручат дипломы и денежные премии.
В первой категории победа досталась Губкину, а второе место вручили Старому Осколу. В тройку победителей во второй категории вошли Новый Оскол — первое место, за ним — Чернянка и Алексеевка.
В третьей категории лучшим стал посёлок Вейделевка, после него — Красная Яруга и Никитовка Красногвардейского района.
В четвёртой категории первое место у села Шидловка Волоконовского района, второе — у села Беломестное Новооскольского горокруга. Третье место досталось селу Колотиловка Краснояружского района.
Губкин получит премию в размере 250 тысяч рублей, Старый Оскол и Новый Оскол — по180 тысяч рублей. Чернянке, Алексеевке и посёлку Вейделевка вручат по 150 тысяч рублей.
110 тысяч и 120 тысяч получат посёлок Красная Яруга и село Шидловка, а сёла Колотиловка, Беломестное и Никитовка — 60, 85, 91 тысяч рублей соответственно.
С итогами областного конкурса можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что в прошлом году Старый Оскол опередил Губкин по благоустроенности, а в этом они поменялись местами.