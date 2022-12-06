В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону

В тероборону набирают тех, кто имеет боевой опыт и желание защитить близких, но кто не годен по состоянию здоровья или из-за возраста к службе в ВС РФ. Обучают белгородцев опытные инструкторы. По словам губернатора, тренеры участвовали в локальных вооружённых конфликтах и имеют необходимые боевые навыки.