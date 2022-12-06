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В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону

Сегодня, 13:15
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Тех, кто хочет защитить свои дома, обучают опытные инструкторы с боевым опытом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На местах формируется несколько батальонов.
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СВО

Вячеслав Гладков сообщил о создании отрядов территориальной обороны или самообороны. Уже формируется несколько батальонов.

В тероборону набирают тех, кто имеет боевой опыт и желание защитить близких, но кто не годен по состоянию здоровья или из-за возраста к службе в ВС РФ. Обучают белгородцев опытные инструкторы. По словам губернатора, тренеры участвовали в локальных вооружённых конфликтах и имеют необходимые боевые навыки.

Тренировки и боевое сплачивание отрядов уже проходят во всех приграничных районах Белгородской области.

Отметим, что власти приграничного Белгородского района ранее опровергали набор в территориальную оборону.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Тероборона#Самооборона#Граница#Инструктор#Тренировки
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