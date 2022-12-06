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Posted 6 декабря 2022, 13:15

Published 6 декабря 2022, 13:15

Modified 6 декабря 2022, 13:17

Updated 6 декабря 2022, 13:17

В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону

6 декабря 2022, 13:15
Сюжет
Граница
Тех, кто хочет защитить свои дома, обучают опытные инструкторы с боевым опытом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На местах формируется несколько батальонов.

Вячеслав Гладков сообщил о создании отрядов территориальной обороны или самообороны. Уже формируется несколько батальонов.

В тероборону набирают тех, кто имеет боевой опыт и желание защитить близких, но кто не годен по состоянию здоровья или из-за возраста к службе в ВС РФ. Обучают белгородцев опытные инструкторы. По словам губернатора, тренеры участвовали в локальных вооружённых конфликтах и имеют необходимые боевые навыки.

Тренировки и боевое сплачивание отрядов уже проходят во всех приграничных районах Белгородской области.

Отметим, что власти приграничного Белгородского района ранее опровергали набор в территориальную оборону.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Граница#Вячеслав Гладков#Тренировки#Самооборона#СВО#Тероборона
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