В Белгородской области готовят закон, направленный на сохранение памяти о героях СВО

Жительница Белгородской области обратила внимание Вячеслава Гладкова на билборды в Мариуполе, на которых изображены погибшие в спецоперации герои. Женщина предложила так же сделать и в нашем регионе.
Губернатор сообщил в прямом эфире, что сейчас в области разрабатывают новый закон, который будет направлен на сохранение памяти о погибших и живых героях спецоперации на Украине.
Готовим сейчас закон в Белгородской области, определим, какая работа должна проводиться. Память о живых и погибших героях всегда должна быть в наших сердцах. Я надеюсь, мы вырастим с памятью о сегодняшних героях так же, как выросли с памятью о героях Великой Отечественной войны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 26 сентября Вячеслав Гладков сообщил о сохранении средней заработной платы у белгородских мобилизованных. Выплаты должны осуществляться каждый месяц до конца прохождения воинской службы.