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В Белгородской области готовят закон, направленный на сохранение памяти о героях СВО

Сегодня, 18:44
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Мобилизованные
О разработке нового закона в прямом эфире сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Жительница Белгородской области обратила внимание Вячеслава Гладкова на билборды в Мариуполе, на которых изображены погибшие в спецоперации герои. Женщина предложила так же сделать и в нашем регионе.

Губернатор сообщил в прямом эфире, что сейчас в области разрабатывают новый закон, который будет направлен на сохранение памяти о погибших и живых героях спецоперации на Украине.

Готовим сейчас закон в Белгородской области, определим, какая работа должна проводиться. Память о живых и погибших героях всегда должна быть в наших сердцах. Я надеюсь, мы вырастим с памятью о сегодняшних героях так же, как выросли с памятью о героях Великой Отечественной войны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 26 сентября Вячеслав Гладков сообщил о сохранении средней заработной платы у белгородских мобилизованных. Выплаты должны осуществляться каждый месяц до конца прохождения воинской службы. 

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#Александра Склярова#Губернатор#Политика#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Закон
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