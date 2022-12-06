Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В 2022 году в Белгородской области построили 170 спортивных площадок

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI
Спортивная площадка
Ещё 15 находятся в работе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о выполнении строительных работ запланированных в этом году спортивных площадок. Всего в 2022 году планировалось построить 185 площадок, но к 6 декабря готовы только 170: 15 спортивных площадок ещё находятся в работе. 

Например, в Вейделевском районе сданы в полном объёме все спортивные площадки. 15 площадок находятся еще в работе. Несмотря на холодную погоду, технология позволяет качественно выполнять работы, но мы будем стараться контролировать это. Если у вас есть какие-то переживания и сомнения, вы видите, что допускается брак, не медлите. Звоните, сообщайте, мы будем максимально быстро реагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, губернатор сообщил, что объедет сегодня все строительные объекты, которые в этом году планируется сдать в эксплуатацию.

Посмотрю, как завершаются работы, есть ли угрозы срыва сроков. Посмотрю, с каким качеством выполняются работы и обязательно поделюсь своими впечатлениями.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Новая детская спортивно-игровая площадка открылась в центре Валуек
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области завершили программу по очистке рек и водоёмов за этот годВ Белгороде завершилось благоустройство разрушенного ракетой кварталаВ Белгородской области по нацпроекту завершили ремонт станции скорой помощиМосты через Северский Донец на Волчанской в Белгороде закончили ремонтировать
#Александра Склярова#Общество#Строительство#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спортивная площадка
Подпишитесь
Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале
Сегодня, 07:57
Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?
Вчера, 20:38
Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами
Вчера, 18:00
Участник СВО из Белгородской области погиб в ходе обстрела ЛНР
Сегодня, 08:29
Спросите, чей Крым: учёный рассказал, как звонки мошенников связаны со спецоперацией
Сегодня, 07:05
Белгородцам из приграничья предложили вместо переселения экскурсию в Старый Оскол
Сегодня, 08:54