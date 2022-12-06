В 2022 году в Белгородской области построили 170 спортивных площадок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о выполнении строительных работ запланированных в этом году спортивных площадок. Всего в 2022 году планировалось построить 185 площадок, но к 6 декабря готовы только 170: 15 спортивных площадок ещё находятся в работе.