В 2022 году в Белгородской области построили 170 спортивных площадок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о выполнении строительных работ запланированных в этом году спортивных площадок. Всего в 2022 году планировалось построить 185 площадок, но к 6 декабря готовы только 170: 15 спортивных площадок ещё находятся в работе.
Например, в Вейделевском районе сданы в полном объёме все спортивные площадки. 15 площадок находятся еще в работе. Несмотря на холодную погоду, технология позволяет качественно выполнять работы, но мы будем стараться контролировать это. Если у вас есть какие-то переживания и сомнения, вы видите, что допускается брак, не медлите. Звоните, сообщайте, мы будем максимально быстро реагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, губернатор сообщил, что объедет сегодня все строительные объекты, которые в этом году планируется сдать в эксплуатацию.
Посмотрю, как завершаются работы, есть ли угрозы срыва сроков. Посмотрю, с каким качеством выполняются работы и обязательно поделюсь своими впечатлениями.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области