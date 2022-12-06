Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

"Траст" продал свой первый актив из числа выставленных на торги агропредприятий

Сегодня, 11:47
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах крупнейшую в Республике Башкортостан агропромышленную группу компаний «Русское Зерно Уфа». Победителем аукциона стал агропромышленный комплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 6,37 млрд руб.

В лот вошли 100% долей в АО «Птицефабрика „Башкирская“», АО «Турбаслинские бройлеры», АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Башкирское зерно+», ООО «Башкирское зерно», ООО ТД «Турбаслинский бройлер», а также права требования к АО «Птицефабрика „Башкирская“» и АО «Турбаслинские бройлеры».

«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2019 году ГК „Русское Зерно Уфа“ была обременена долгами, которые была не способна погасить. За три года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейший прибыльный агрохолдинг в Республике Башкортостан, который стал интересен стратегическим инвесторам. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „Русское Зерно Уфа“ — первый актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу в конце 2022 года. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“ и ГК „Ростагро“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов. 

ГК «Русское зерно» — крупнейший производитель мяса птицы и товарного яйца в Республике Башкортостан. Компания реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Основные направления работы холдинга — птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и продукции глубокой переработки. У компании есть собственная сырьевая база: земельный банк составляет ~18 тыс. га. Продукция предприятия продается в 10 регионах РФ, также выходит на экспорт. 

Подпишитесь
В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону
Сегодня, 13:15
Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале
Сегодня, 07:57
ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
Сегодня, 11:31
Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных
Сегодня, 13:11
Вызволенных из плена российских военнослужащих привезли в Белгородскую область
Сегодня, 13:33
Как порадовать близких на Новый год и остаться в выигрыше
Сегодня, 12:58