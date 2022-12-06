Тероборона, обстрелы Белгородской области и подарки детям на Новый год: итоги дня

К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась сотрудница МЧС и поинтересовалась, почему дети сотрудников ведомства не получают подарки. Глава региона предположил, что это связано с отсутствием профсоюза, но пообещал, что ни один ребёнок не останется без подарка на Новый год.