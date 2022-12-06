Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Тероборона, обстрелы Белгородской области и подарки детям на Новый год: итоги дня

Сегодня, 16:11
Фото: Bel.ru
В регионе создают отряды территориальной обороны, несколько районов попали под обстрел, всем белгородским детям раздадут новогодние подарки.

Создание теробороны

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны. На текущий момент создают несколько батальонов.

Тех, кто хочет встать на защиту своих домов, будут обучать инструкторы. В тероборону набирают мужчин, которые имеют боевой опыт, но не годны к службе по состоянию здоровья или из-за возраста.

В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону
Узнать подробнее

Очередные обстрелы

6 декабря под ударом ВСУ оказался Волоконовский район. После обстрела начался пожар.

Тем временем шебекинцы снова получили СМС с просьбой пройти в укрытия из-за обстрела со стороны Украины. Неспокойно было и в Новооскольском горокруге. Местный житель после серии громких звуков обнаружил боеприпас у себя во дворе.

Уже вечером стало известно об обстреле двух сёл в Валуйском горокруге. Под огнём ВСУ оказались Бутырки и Казначеевка. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения домов и ЛЭП.

ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
Узнать подробнее

Новогодние подарки

Всем детям в Белгородской области пообещали раздать новогодние подарки. Контролировать их выдачу будут главы районов.

К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась сотрудница МЧС и поинтересовалась, почему дети сотрудников ведомства не получают подарки. Глава региона предположил, что это связано с отсутствием профсоюза, но пообещал, что ни один ребёнок не останется без подарка на Новый год.

Всем детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки
Узнать подробнее
Читайте также:
Савченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстреловВячеслав Гладков на Новый год осуществит мечту одного ребёнкаФейк: Владимир Зотов возглавил белгородский штаб территориальной обороны
#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Новогодние подарки#Повреждения#Тероборона
Подпишитесь
В Белгородской области готовят закон, направленный на сохранение памяти о героях СВО
Сегодня, 18:44
Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале
Сегодня, 07:57
ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
Сегодня, 11:31
Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных
Сегодня, 13:11
Из плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащих
Сегодня, 16:34
Юный белгородец принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»
Сегодня, 16:52