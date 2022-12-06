Тероборона, обстрелы Белгородской области и подарки детям на Новый год: итоги дня

Создание теробороны
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны. На текущий момент создают несколько батальонов.
Тех, кто хочет встать на защиту своих домов, будут обучать инструкторы. В тероборону набирают мужчин, которые имеют боевой опыт, но не годны к службе по состоянию здоровья или из-за возраста.
Очередные обстрелы
6 декабря под ударом ВСУ оказался Волоконовский район. После обстрела начался пожар.
Уже вечером стало известно об обстреле двух сёл в Валуйском горокруге. Под огнём ВСУ оказались Бутырки и Казначеевка. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения домов и ЛЭП.
Новогодние подарки
Всем детям в Белгородской области пообещали раздать новогодние подарки. Контролировать их выдачу будут главы районов.
К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась сотрудница МЧС и поинтересовалась, почему дети сотрудников ведомства не получают подарки. Глава региона предположил, что это связано с отсутствием профсоюза, но пообещал, что ни один ребёнок не останется без подарка на Новый год.