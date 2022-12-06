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Стала известна причина пожара между Старым Осколом и Чернянкой

Сегодня, 08:31
Фото: телеграм-канал "ЧП Старый Оскол"

Белгородцы сообщают о сильном пожаре между Старым Осколом и Чернянкой

Инцидент «Бел.Ру» прокомментировали в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

6 декабря около 10 часов утра появилась информация о сильном пожаре между Старым Осколом и Чернянкой. Как сообщили «Бел.Ру» в региональном МЧС, на место выехала пожарно-спасательная часть № 10. По предварительным данным, дым виден от контролируемого пала ТБО.

Фото: телеграм-канал "ЧП Старый Оскол"

Напомним, что вчера, 5 декабря, пожар произошёл в Белгороде на улице Крупской. Горела летняя кухня на площади 40 кв. м. Сообщение о возгорании поступило около 18:54. В 19:40 спасатели объявили о локализации пожара, ещё через 10 минут полностью было ликвидировано открытое горение.

В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

В одном из частных домов Белгорода сгорела летняя кухня
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#Алина Харина#Пожар#Происшествия#Эксклюзив#Старый Оскол#Чернянка#Белгородская область#МЧС#Тбо#Спасатель
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