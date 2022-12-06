Стала известна причина пожара между Старым Осколом и Чернянкой

6 декабря около 10 часов утра появилась информация о сильном пожаре между Старым Осколом и Чернянкой. Как сообщили «Бел.Ру» в региональном МЧС, на место выехала пожарно-спасательная часть № 10. По предварительным данным, дым виден от контролируемого пала ТБО.
Напомним, что вчера, 5 декабря, пожар произошёл в Белгороде на улице Крупской. Горела летняя кухня на площади 40 кв. м. Сообщение о возгорании поступило около 18:54. В 19:40 спасатели объявили о локализации пожара, ещё через 10 минут полностью было ликвидировано открытое горение.
В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.