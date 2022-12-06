Стала известна причина пожара между Старым Осколом и Чернянкой

Напомним, что вчера, 5 декабря, пожар произошёл в Белгороде на улице Крупской. Горела летняя кухня на площади 40 кв. м. Сообщение о возгорании поступило около 18:54. В 19:40 спасатели объявили о локализации пожара, ещё через 10 минут полностью было ликвидировано открытое горение.