Семь проектов учёных НИУ «БелГУ» получат финансирование от Российского научного фонда

Грантом РНФ поддержаны проекты: «Воспитательный потенциал волонтёрской деятельности как сферы продуктивной самореализации современной студенческой молодёжи» (руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Андрей Шутенко) и «Умное» устойчивое развитие: пространственные аспекты концепции и модели имплементации в России и за рубежом (руководитель — доцент кафедры прикладной экономики и экономической безопасности Юлия Лыщикова).