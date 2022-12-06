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Семь проектов учёных НИУ «БелГУ» получат финансирование от Российского научного фонда

Сегодня, 11:23
Фото: НИУ «БелГУ»
РНФ подвёл итоги конкурса и выделил средства на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2023–2024 годах по разным отраслям знаний.
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БелГУ

Финансовая поддержка в размере около 1,5 млн рублей будет направлена на исследования в сфере материаловедения, медицины, истории и общественных наук.

Обладателем гранта стал проект «Оценка митохондриальной функции первичной смешанной культуры нейронов гиппокампа в условиях функционирования и нокаута гена пуринорецептора Р2rx3» (руководитель — заведующая кафедрой биохимии Марина Скоркина).

В РНФ высоко оценили проект «Изучение влияния длительного старения на характеристики малоцикловой усталости высокохромистой мартенситной стали для роторов и лопаток турбин ТЭС» (руководитель — ведущий научный сотрудник, доцент кафедры материаловедения и нанотехнологий Надежда Дудова).

В числе победителей — проект «Инновационная среда оптимизации двигательных режимов студенческой молодёжи» (руководитель — профессор кафедры физического воспитания Виктор Кондаков).

Финансовую поддержку получит исследование «Рецепция и интерпретация научного текста в интернете: мультимодальный подход» (руководитель — заведующий кафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Евгений Кожемякин).

Удостоилось гранта исследование «Купчихи в деловом мире Центрального Черноземья во второй половине XIX — начале XX века: „стратегия выживания“ и история профессионального успеха» (руководитель — доцент кафедры российской истории и документоведения Евгения Меньшикова).

Грантом РНФ поддержаны проекты: «Воспитательный потенциал волонтёрской деятельности как сферы продуктивной самореализации современной студенческой молодёжи» (руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Андрей Шутенко) и «Умное» устойчивое развитие: пространственные аспекты концепции и модели имплементации в России и за рубежом (руководитель — доцент кафедры прикладной экономики и экономической безопасности Юлия Лыщикова).

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