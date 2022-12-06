Семь проектов учёных НИУ «БелГУ» получат финансирование от Российского научного фонда

Финансовая поддержка в размере около 1,5 млн рублей будет направлена на исследования в сфере материаловедения, медицины, истории и общественных наук.
Обладателем гранта стал проект «Оценка митохондриальной функции первичной смешанной культуры нейронов гиппокампа в условиях функционирования и нокаута гена пуринорецептора Р2rx3» (руководитель — заведующая кафедрой биохимии Марина Скоркина).
В РНФ высоко оценили проект «Изучение влияния длительного старения на характеристики малоцикловой усталости высокохромистой мартенситной стали для роторов и лопаток турбин ТЭС» (руководитель — ведущий научный сотрудник, доцент кафедры материаловедения и нанотехнологий Надежда Дудова).
В числе победителей — проект «Инновационная среда оптимизации двигательных режимов студенческой молодёжи» (руководитель — профессор кафедры физического воспитания Виктор Кондаков).
Финансовую поддержку получит исследование «Рецепция и интерпретация научного текста в интернете: мультимодальный подход» (руководитель — заведующий кафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Евгений Кожемякин).
Удостоилось гранта исследование «Купчихи в деловом мире Центрального Черноземья во второй половине XIX — начале XX века: „стратегия выживания“ и история профессионального успеха» (руководитель — доцент кафедры российской истории и документоведения Евгения Меньшикова).
Грантом РНФ поддержаны проекты: «Воспитательный потенциал волонтёрской деятельности как сферы продуктивной самореализации современной студенческой молодёжи» (руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Андрей Шутенко) и «Умное» устойчивое развитие: пространственные аспекты концепции и модели имплементации в России и за рубежом (руководитель — доцент кафедры прикладной экономики и экономической безопасности Юлия Лыщикова).