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Савченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстрелов

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
В интервью «Абирегу» бывший губернатор рассказал, как относится к решениям, которые принимают местные власти в условиях обстрелов.
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Обстрел

У бывшего главы региона поинтересовались, как он оценивает работу местных властей в условиях обстрелов. Речь о том, есть ли смысл восстанавливать дома и другие объекты, пострадавшие от обстрелов, когда в них может прилететь снаряд ещё раз. Сенатор Савченко уверен, что областное правительство делает всё правильно.

«Руководство области поступает очень правильно, что сразу же принимает решение о восстановлении. Если мы здесь примем иную тактику, то можно ждать и наблюдать, как все ветшает и разрушается», – считает бывший губернатор.

По словам Евгения Савченко, это психологический вопрос, отношение властей к людям. Подобные решение поддерживают другую атмосферу в Белгородской области, даже несмотря на то, в каких условиях оказался регион.

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#Наталья Корявых#Общество#Обстрел#Белгородская область#Евгений Савченко#Обстрел ВСУ#Восстановление домов
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