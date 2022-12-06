Савченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстрелов

У бывшего главы региона поинтересовались, как он оценивает работу местных властей в условиях обстрелов. Речь о том, есть ли смысл восстанавливать дома и другие объекты, пострадавшие от обстрелов, когда в них может прилететь снаряд ещё раз. Сенатор Савченко уверен, что областное правительство делает всё правильно.