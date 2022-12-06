РЭО рассказал о расширении поддержки экопроектов

Также Буцаев совместно с участниками мероприятия ознакомился с подготовленными при поддержке РЭО играми, мастер-классами, лекциями. Как отметил Денис Буцаев, многие ребята продемонстрировали, что вовлечены в вопрос переработки ТКО, и показали, как можно дать вторую жизнь отходам, используя нехитрые средства.
«Чистота начинается с нас самих, и эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде», — поделился Денис Буцаев. Он также добавил: РЭО со своей стороны всегда будет рад поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических проблем, вопросов утилизации ТКО и сокращения объемов их захоронения. Все это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
В экологическом центре Российского экологического оператора работала мастерская переработки. Там, используя экошредер, можно было измельчить пластиковые крышечки и переплавить полученную стружку в стакан для ручек, брелок, значок, подставку для телефона, а затем забрать сувенир с собой. РЭО также организовал мастер-классы, где можно изготовить шопер, бумагу из макулатуры, авоську из трикотажных лент. Для участников, желающих повысить свою экологическую культуру, подготовили специальную игру.
Кроме того, состоялись лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе ТКО. Также состоятся закрытый модный показ коллекции «апсайкл» при поддержке РЭО. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».