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На площадке КМУ обсудили развитие беспилотной авиации в России

Сегодня, 13:16
Фото: пресс-служба КМУ
На прошедшем в начале декабря в Сочи Конгрессе молодых ученых в ходе сразу двух сессий уделили внимание развитию отечественной отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Как сообщает newsnn.ru, обсуждение этой темы проходило на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». В числе тех, кто организовал работу конгресса, был Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI занимался обеспечением информационной поддержки мероприятия.

По словам спикеров, развитие отрасли только еще начинается, а потому до сих отсутствует соответствующая нормативная база. В стране нет сертификации беспилотников весом от 30 килограммов и более. Хотя уже разработаны беспилотники, которые весят две тонны и способны поднимать в воздух до 500 килограммов груза.

Чтобы сертифицировать БАС, потребуются в большом объеме теоретические и экспертные работы. Не обойтись без надежных экспериментальных стендов, отечественной компонентной базы, соответствующей наземной инфраструктуры, программно-аппаратных комплексов и программно-математического обеспечения, специальных баз данных.

В ходе сессий эксперты обсуждали, как проектируются и производятся БАС, включая производство отечественных компонентов для таких агрегатов; как обрабатываются данные с полезных нагрузок, разрабатываются интеллектуальные системы управления беспилотников; как можно применить БАС в сельском хозяйстве.

По словам директора АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, в России появляется новая беспилотная индустрия на стыке ряда отраслей:  авиации, электроники и информационных технологий. Но при этом разговор должен идти об организационных, административных и технологических проблемах отрасли.

По данным докладчиков, беспилотной авиации сегодня принадлежит полноправное место в нашей жизни. Она показывает ежегодный рост в размере до 20 процентов по двум направлениям: получение цифровых геопространственных данных о различных объектах для своевременного принятия управленческих решений и перевозка грузов. А главной проблемой является обеспечение безопасности и то, как должны между собой взаимодействовать беспилотники и другие участники воздушного движения.

В российском Минобрнауки полагают, что соединение науки с реальным сектором является государственной задачей номер один. В планах ведомства — обобщение и распространение опыта работы различных российских учреждений образования, занимающихся этой проблематикой. Университетам предстоит играть роль базы, где рождаются инновации в сфере БАС. Их востребованность будет велика не только в России, но и во всем мире.

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