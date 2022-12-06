На площадке КМУ обсудили развитие беспилотной авиации в России

Как сообщает newsnn.ru, обсуждение этой темы проходило на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». В числе тех, кто организовал работу конгресса, был Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI занимался обеспечением информационной поддержки мероприятия.
По словам спикеров, развитие отрасли только еще начинается, а потому до сих отсутствует соответствующая нормативная база. В стране нет сертификации беспилотников весом от 30 килограммов и более. Хотя уже разработаны беспилотники, которые весят две тонны и способны поднимать в воздух до 500 килограммов груза.
Чтобы сертифицировать БАС, потребуются в большом объеме теоретические и экспертные работы. Не обойтись без надежных экспериментальных стендов, отечественной компонентной базы, соответствующей наземной инфраструктуры, программно-аппаратных комплексов и программно-математического обеспечения, специальных баз данных.
В ходе сессий эксперты обсуждали, как проектируются и производятся БАС, включая производство отечественных компонентов для таких агрегатов; как обрабатываются данные с полезных нагрузок, разрабатываются интеллектуальные системы управления беспилотников; как можно применить БАС в сельском хозяйстве.
По словам директора АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, в России появляется новая беспилотная индустрия на стыке ряда отраслей: авиации, электроники и информационных технологий. Но при этом разговор должен идти об организационных, административных и технологических проблемах отрасли.
По данным докладчиков, беспилотной авиации сегодня принадлежит полноправное место в нашей жизни. Она показывает ежегодный рост в размере до 20 процентов по двум направлениям: получение цифровых геопространственных данных о различных объектах для своевременного принятия управленческих решений и перевозка грузов. А главной проблемой является обеспечение безопасности и то, как должны между собой взаимодействовать беспилотники и другие участники воздушного движения.
В российском Минобрнауки полагают, что соединение науки с реальным сектором является государственной задачей номер один. В планах ведомства — обобщение и распространение опыта работы различных российских учреждений образования, занимающихся этой проблематикой. Университетам предстоит играть роль базы, где рождаются инновации в сфере БАС. Их востребованность будет велика не только в России, но и во всем мире.