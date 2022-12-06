На площадке КМУ обсудили развитие беспилотной авиации в России

По словам спикеров, развитие отрасли только еще начинается, а потому до сих отсутствует соответствующая нормативная база. В стране нет сертификации беспилотников весом от 30 килограммов и более. Хотя уже разработаны беспилотники, которые весят две тонны и способны поднимать в воздух до 500 килограммов груза.