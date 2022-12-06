Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале

Проживание в гостинице в Московской области белгородца не устраивает, так как двое из его детей учатся в колледже. Один пишет диплом, второй сдаёт практику. Мужчина также отметил, что работу в Подмосковье власти ему вряд ли предоставят. Житель обстреливаемого села требует дать ему жильё именно на территории Белгородского района.