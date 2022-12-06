Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
Обстрелы сёл

Под Белгородом многодетной семье предложили ночевать в школьном спортзале

Житель села Устинка требует от властей переселить его семью подальше от границы из-за постоянных обстрелов. Пожаловался белгородец в комментариях к посту губернатора Гладкова в соцсети.
Сюжет
Обстрел

Многодетной семье из приграничного села Устинка приходится оставаться под обстрелами, пока им не предоставят достойное место для переселения. Жителям региона предложили ночевать в спортзале школы в Бессоновке или уехать в Подмосковье, но эти варианты белгородцев не устраивают. Глава семейства пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову.

Как рассказал белгородец, село Устинка постоянно обстреливают. В местной управе семье предложили эвакуироваться, но соответствующие условия не предоставили. В качестве ночлега им предлагали спортзал в школе в Бессоновке.

Белгородцу предложение не понравилось. По словам мужчины, у него есть маленькие дети, а подобные условия им не подходят. Старшим нужно заниматься учёбой.

«Я не могу позволить моим детям спать на холодном полу без надлежащих условий. Как мои дети будут заниматься удалённой учёбой? Нет условий для личной гигиены… и в принципе, для меня, гражданина Российской Федерации, это унижение», — пишет белгородец.

Мужчина попросил принять меры. В комментариях ему ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. Со слов чиновника, белгородцу по телефону разъяснили порядок переселения в ПВР в Белгороде. Интересно, что белгородец и после ответа чиновников остался не удовлетворён, а также упомянул Подмосковье.

Проживание в гостинице в Московской области белгородца не устраивает, так как двое из его детей учатся в колледже. Один пишет диплом, второй сдаёт практику. Мужчина также отметил, что работу в Подмосковье власти ему вряд ли предоставят. Житель обстреливаемого села требует дать ему жильё именно на территории Белгородского района.

23 ноября село Устинка атаковали ВСУ. Из-за обстрела не было электричества в трёх населённых пунктах. За одни выходные в конце ноября Белгородский район обстреляли 36 раз, причём в Устинке зафиксировали пять прилётов.

Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстреламиЖители приграничного белгородского села не хотят уезжать, несмотря на обстрелы ВСУБелгородка: Жителей из села Муром бросили на смерть в обстрелах
#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Белгородские переселенцы#Многодетная семья#Общество#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Устинка#Спортзал#Школа
Подпишитесь
Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?
Вчера, 20:38
Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами
Вчера, 18:00
Участник СВО из Белгородской области погиб в ходе обстрела ЛНР
Сегодня, 08:29
Спросите, чей Крым: учёный рассказал, как звонки мошенников связаны со спецоперацией
Сегодня, 07:05
Белгородцам из приграничья предложили вместо переселения экскурсию в Старый Оскол
Сегодня, 08:54