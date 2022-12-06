Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале

Многодетной семье из приграничного села Устинка приходится оставаться под обстрелами, пока им не предоставят достойное место для переселения. Жителям региона предложили ночевать в спортзале школы в Бессоновке или уехать в Подмосковье, но эти варианты белгородцев не устраивают. Глава семейства пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову.
Как рассказал белгородец, село Устинка постоянно обстреливают. В местной управе семье предложили эвакуироваться, но соответствующие условия не предоставили. В качестве ночлега им предлагали спортзал в школе в Бессоновке.
Белгородцу предложение не понравилось. По словам мужчины, у него есть маленькие дети, а подобные условия им не подходят. Старшим нужно заниматься учёбой.
«Я не могу позволить моим детям спать на холодном полу без надлежащих условий. Как мои дети будут заниматься удалённой учёбой? Нет условий для личной гигиены… и в принципе, для меня, гражданина Российской Федерации, это унижение», — пишет белгородец.
Мужчина попросил принять меры. В комментариях ему ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. Со слов чиновника, белгородцу по телефону разъяснили порядок переселения в ПВР в Белгороде. Интересно, что белгородец и после ответа чиновников остался не удовлетворён, а также упомянул Подмосковье.
Проживание в гостинице в Московской области белгородца не устраивает, так как двое из его детей учатся в колледже. Один пишет диплом, второй сдаёт практику. Мужчина также отметил, что работу в Подмосковье власти ему вряд ли предоставят. Житель обстреливаемого села требует дать ему жильё именно на территории Белгородского района.
23 ноября село Устинка атаковали ВСУ. Из-за обстрела не было электричества в трёх населённых пунктах. За одни выходные в конце ноября Белгородский район обстреляли 36 раз, причём в Устинке зафиксировали пять прилётов.