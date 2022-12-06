Металлоинвест реконструировал обжиговую машину на ОЭМК

Проектная мощность комплекса увеличена более чем на 10% — до 4,5 млн тонн окисленных окатышей в год.
Инвестиции Металлоинвеста в проект составили 1,9 млрд рублей без НДС.
Увеличение производительности обжиговой машины позволяет нам полностью обеспечить собственным сырьем потребности следующего передела — производства металлизованных окатышей по технологии прямого восстановления железа. Проект окажет позитивное влияние на эффективность и себестоимость по всей цепочке производства — до конечной стальной продукции.
прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов
Работы на объекте начались в мае 2021 года. За полтора года построена шестая технологическая линия окомкования, для которой возведено новое здание площадью 1000 кв. м. Модернизировано конвейерное оборудование, заменены ключевые агрегаты пяти работающих производственных линий комплекса. Смонтировано более 700 тонн металлоконструкций, 35 наименований оборудования и механизмов общим весом более 500 тонн, самый крупный из которых — барабанный окомкователь весом 110 тонн.
Металлоинвест — ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) — низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.