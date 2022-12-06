Металлоинвест реконструировал обжиговую машину на ОЭМК

Работы на объекте начались в мае 2021 года. За полтора года построена шестая технологическая линия окомкования, для которой возведено новое здание площадью 1000 кв. м. Модернизировано конвейерное оборудование, заменены ключевые агрегаты пяти работающих производственных линий комплекса. Смонтировано более 700 тонн металлоконструкций, 35 наименований оборудования и механизмов общим весом более 500 тонн, самый крупный из которых — барабанный окомкователь весом 110 тонн.