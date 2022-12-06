Как порадовать близких на Новый год и остаться в выигрыше

Системой быстрых платежей можно пользоваться не только при покупках на маркетплейсах. Она действует при расчетах в магазинах, в кафе, на АЗС, в аптеке и на катке — практически везде. Все что нужно покупателю — только отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения банка и подтвердить оплату. Обычно торговые точки размещают QR-код на наклейках в кассовой зоне или выводят на экран терминалов.