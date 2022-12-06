Как порадовать близких на Новый год и остаться в выигрыше

Одни покупают на маркетплейсах, ссылаясь на то, что это экономит средства и время, другие по-прежнему посещают любимые городские магазины. Bel.ru попробовал выяснить где и как выгоднее всего совершать покупки для себя и своих близких.
Нельзя сказать, что с введением новых санкций полки белгородских магазинов опустели. И “Европа", и “Лента”, и “Маяк” и многие другие, по-прежнему предлагают широкий ассортимент различных товаров. Безусловно, цены иногда как говорится “кусаются”, а торговаться в магазинах не принято. Поэтому многие белгородцы, желающие сэкономить, переходят на покупки в онлайн. Да и количество маркетплейсов, ровно как и сервисов по доставке, постоянно растет.
Статистика показывает, что белгородцы старше 60-ти лет предпочитают делать покупки в магазинах возле дома. Развитая инфраструктура города позволяет купить все необходимое к новогоднему столу недалеко от места жительства. Люди среднего возраста активно пользуются интернет-магазинами и маркетплейсами, особенно при выборе недорогих предметов обихода или продуктов питания. А для студентов и старшеклассников маркетплейсы давно заменили привычные магазины на городских улицах. Они покупают там практически все — от одежды до еды.
Одним из главных факторов при выборе онлайн-площадки для покупателя становится цена. Также немаловажную роль играют условия оплаты, получения заказа, а также скорость его доставки и разнообразие ассортимента.
Обычно покупатели ищут определенный товар на всех маркетплейсах, сравнивая цену и условия, как оплаты, так и доставки. В пользу маркетплейсов выступают и дополнительные функции, которых в обычных магазинах просто нет. Например, примерка в своей квартире, и моментальный возврат товара.
Большим плюсом онлайн-торговли является возможность оплатить свой заказ различными способами. Некоторые выбирают оплату после доставки, частичную или полную предоплату. Но и здесь есть свой нюанс. Это могут быть оплата наличными или картой, или же оплата с использованием мобильных приложений или Системы быстрых платежей.
Кстати, в последнее время к самым популярным методам оплаты на маркетплейсах можно отнести оплату через Систему быстрых платежей. Она происходит мгновенно, сразу после перехода по ссылке или нажатия на кнопку с переадресацией в свой мобильный банк. Остается проверить сумму покупки, название магазина и подтвердить оплату.
Системой быстрых платежей можно пользоваться не только при покупках на маркетплейсах. Она действует при расчетах в магазинах, в кафе, на АЗС, в аптеке и на катке — практически везде. Все что нужно покупателю — только отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения банка и подтвердить оплату. Обычно торговые точки размещают QR-код на наклейках в кассовой зоне или выводят на экран терминалов.
Некоторые выбирают Систему быстрых платежей еще и потому, что она запустила розыгрыш денежных призов до конца текущего года. Призы могут выиграть любые пользователи сервиса. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно на сайте СБП. Единственное условие — оплата привычных покупок и подарков через СБП, где сумма покупки начинается от 10 рублей.
Победителей розыгрыша определяют еженедельно. Каждую неделю 35 тысяч участников могут получить по тысяче рублей, а по итогам ноября и декабря пять счастливчиков смогут выиграть главный приз — миллион рублей. Экономьте правильно и совершайте покупки, увеличивайте свой шанс на выигрыш.