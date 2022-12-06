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Как изменились цены на квартиры в Белгороде в 2022 году

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Как санкции, спецоперация и подорожание материалов отразились на стоимости жилья в Белгороде, разбираемся в материале.

В текущем году в регионе запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья (МКД — 400 тыс. кв. м и ИЖС — 781 тыс. кв. м.). Отметим, что план по вводу многоквартирного жилья в 2022 году вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается снижение темпов строительства ИЖС в регионе (по сравнению с 2021 годом темп снизился на 23%). Это произошло из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах.

Ранее руководитель компании «Лайк недвидимость» Александр Мильский рассказал «Бел.Ру», что в настоящий момент наблюдается снижение стоимости вторичного жилья, примерно на 10-15%. Что касается цен на новостройки, то в основном они подорожали на 5-8%.

По данным Росстата, в третьем квартале 2022 года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 0,9% ко второму кварталу. В сравнении с четвёртым кварталом прошлого года, цены на жильё выросли на 17,9%.

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В Белгороде упал спрос на новостройки

Спрос на новостройки в областном центре упал практически вдвое. В сентябре в Белгороде заключили 48 договоров долевого участия, в октябре — 27. Число договоров долевого участия сократилось на 44% по сравнению с сентябрём.

Такая же ситуация наблюдается и в других приграничных областях страны. В Воронеже количество договоров долевого строительства сократилось на 53%, в Симферополе — на 37%, а в Краснодаре — на 13%. В Курске снижение составило 19%, а в Брянске — 28%.

В Белгороде почти вдвое упал спрос на новостройки
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В ноябре в Белгороде увеличилось количество объявлений о продаже квартир

По словам Александра Мильского, утром 28 ноября на сайте объявлений было размещено 1117 сообщений о продаже квартир от собственника. К вечеру цифра выросла до 1125. Год назад таких объявлений было около 400.

Массовое желание продать квартиру повлияло также на цены. Многие завышают цену и пытаются продать квартиру по цене прошлого года. Те, кто хотят продать побыстрее, цены снижают.

Напомним, что эксперт также не советовал ориентироваться на цены с сайта объявлений. В основном там указаны цены, за которые объект продаётся, а не за которые реально проходят сделки.

В ноябре в Белгороде стало больше желающих продать свою квартиру
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Долевое строительство#Квартира#Цены
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