В текущем году в регионе запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья (МКД — 400 тыс. кв. м и ИЖС — 781 тыс. кв. м.). Отметим, что план по вводу многоквартирного жилья в 2022 году вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается снижение темпов строительства ИЖС в регионе (по сравнению с 2021 годом темп снизился на 23%). Это произошло из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах.
Ранее руководитель компании «Лайк недвидимость» Александр Мильский рассказал «Бел.Ру», что в настоящий момент наблюдается снижение стоимости вторичного жилья, примерно на 10-15%. Что касается цен на новостройки, то в основном они подорожали на 5-8%.
По данным Росстата, в третьем квартале 2022 года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 0,9% ко второму кварталу. В сравнении с четвёртым кварталом прошлого года, цены на жильё выросли на 17,9%.
Спрос на новостройки в областном центре упал практически вдвое. В сентябре в Белгороде заключили 48 договоров долевого участия, в октябре — 27. Число договоров долевого участия сократилось на 44% по сравнению с сентябрём.
Такая же ситуация наблюдается и в других приграничных областях страны. В Воронеже количество договоров долевого строительства сократилось на 53%, в Симферополе — на 37%, а в Краснодаре — на 13%. В Курске снижение составило 19%, а в Брянске — 28%.
По словам Александра Мильского, утром 28 ноября на сайте объявлений было размещено 1117 сообщений о продаже квартир от собственника. К вечеру цифра выросла до 1125. Год назад таких объявлений было около 400.
Массовое желание продать квартиру повлияло также на цены. Многие завышают цену и пытаются продать квартиру по цене прошлого года. Те, кто хотят продать побыстрее, цены снижают.
Напомним, что эксперт также не советовал ориентироваться на цены с сайта объявлений. В основном там указаны цены, за которые объект продаётся, а не за которые реально проходят сделки.