В текущем году в регионе запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья (МКД — 400 тыс. кв. м и ИЖС — 781 тыс. кв. м.). Отметим, что план по вводу многоквартирного жилья в 2022 году вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается снижение темпов строительства ИЖС в регионе (по сравнению с 2021 годом темп снизился на 23%). Это произошло из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах.