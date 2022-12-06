Губерниев раскритиковал российских спортсменов за молчание

По информации "Советского спорта", ссылающегося на телеграм-канал комментатора, Губерниев заявил, что регулярно общается об этом с иностранными спортсменами, в то время как отечественные ему не отвечают.
В пример Дмитрий привел восьмикратного олимпийского чемпиона в биатлоне Уле-Айнара Бьорндалена и действующего шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, известного своей нелюбовью к россиянам.
Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях согласно рекомендации МОК. Санкции останутся в силе как минимум до окончания текущего сезона.