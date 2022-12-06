Евгений Савченко: Белгородский бизнес ко мне не обращается из-за отсутствия проблем

Евгений Савченко заявил, что у белгородского бизнеса нет повода к нему обращаться из-за отсутствия проблем на региональном уровне. Речь в основном об аграриях. Они чувствуют себя неплохо, несмотря на обстановку в Белгородской области.
Несколько иная ситуация с федеральным уровнем. В частности, проблемы у производителей аминокислоты лизина. В стране её требуется 120–125 тыс. тонн. Белгородский завод производит 70 тыс. тонн.
Есть и другие производители — между ними нужно распределить квоты на производство, договориться о ценах. Власти, напротив, говорят о том, что лизина не хватает, и закупают его в Китае. Как отметил Савченко, он старается подключаться к вопросам, в которых нужна именно федеральная поддержка.
Тем не менее у Белгородской области есть и другие проблемы — убытки металлургической отрасли. Белгородчина может потерять до 40 млрд рублей. Налога на прибыль у металлургов сейчас практически нет.
Евгений Савченко предложил сделать так, чтобы регион снова стал дотационным. И дело даже не в самой отрасли, а в том, что область несёт огромные убытки из-за приграничного положения. Именно в связи с таким количеством расходов региону и требуется федеральная поддержка, считает экс-губернатор.