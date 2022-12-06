Евгений Савченко: Белгородский бизнес ко мне не обращается из-за отсутствия проблем

Есть и другие производители — между ними нужно распределить квоты на производство, договориться о ценах. Власти, напротив, говорят о том, что лизина не хватает, и закупают его в Китае. Как отметил Савченко, он старается подключаться к вопросам, в которых нужна именно федеральная поддержка.