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Posted 6 декабря 2022, 13:38

Published 6 декабря 2022, 13:38

Modified 6 декабря 2022, 13:40

Updated 6 декабря 2022, 13:40

«Экзотический фрукт» Александр шьёт форму для военных в Белгороде

«Экзотический фрукт» Александр шьёт форму для военных в Белгороде

6 декабря 2022, 13:38
Фото: Артём Черненко. Bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
46-летний белгородец Александр решил изменить свою жизнь и начать помогать военным, поэтому устроился швеёй на фабрику.

Раньше Александр Парфёнов работал автомаляром — до тех пор, пока не устал дышать вредными испарениями. Белгородец решил изменить свою жизнь: пришёл на швейную фабрику, отучился и успешно стал швеёй третьего разряда. А по совместительству — единственным мужчиной на всём предприятии, или, как Александр сам себя назвал, «экзотическим фруктом в этом саду».

Мне очень нравится, здесь тепло, светло. И очень интересно. У меня получается — сшил я себе и летний костюм, и зимний. Сейчас я делаю мешочки для маскхалатов. С нуля начал, меня здесь обучили, приняли. Отучился на портного, закончил курсы конструирования. Я один такой — «швея». 
Фото: Артём Черненко. 1MI

На фронт мужчина пойти не может — мешает компрессионный перелом позвоночника. Но мужчина не отчаивается и помогает военным в тылу, участвуя в процессе создания маскхалатов.

Во время работы о спецоперации не думаю — думаю о процессе, чтобы получилось чётко и быстро.
Александр
Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных
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#Общество#Белгородская область#Помощь#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Военные#Швея#Маскхалаты
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