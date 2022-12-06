«Экзотический фрукт» Александр шьёт форму для военных в Белгороде

Posted 6 декабря 2022, 13:38
Published 6 декабря 2022, 13:38
Modified 6 декабря 2022, 13:40
Updated 6 декабря 2022, 13:40
Раньше Александр Парфёнов работал автомаляром — до тех пор, пока не устал дышать вредными испарениями. Белгородец решил изменить свою жизнь: пришёл на швейную фабрику, отучился и успешно стал швеёй третьего разряда. А по совместительству — единственным мужчиной на всём предприятии, или, как Александр сам себя назвал, «экзотическим фруктом в этом саду».
Мне очень нравится, здесь тепло, светло. И очень интересно. У меня получается — сшил я себе и летний костюм, и зимний. Сейчас я делаю мешочки для маскхалатов. С нуля начал, меня здесь обучили, приняли. Отучился на портного, закончил курсы конструирования. Я один такой — «швея».
На фронт мужчина пойти не может — мешает компрессионный перелом позвоночника. Но мужчина не отчаивается и помогает военным в тылу, участвуя в процессе создания маскхалатов.
Во время работы о спецоперации не думаю — думаю о процессе, чтобы получилось чётко и быстро.
Александр