«Экзотический фрукт» Александр шьёт форму для военных в Белгороде

Раньше Александр Парфёнов работал автомаляром — до тех пор, пока не устал дышать вредными испарениями. Белгородец решил изменить свою жизнь: пришёл на швейную фабрику, отучился и успешно стал швеёй третьего разряда. А по совместительству — единственным мужчиной на всём предприятии, или, как Александр сам себя назвал, «экзотическим фруктом в этом саду».