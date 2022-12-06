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Доигрался: белгородца приговорили к 400 тысячам рублей штрафа за игру в покер

Сегодня, 14:54
Фото: 1MI
Житель Белгорода был пойман за незаконную организацию игры в покер в одном из помещений города, — сообщает Октябрьский районный суд.

За организацию подпольного игорного заведения мужчина был пойман ночью 2 июля. В ходе расследования оказалось, что этой деятельностью он занимается с 26 ноября 2021 года. Азартные игроки, которые приходили в клуб, обменивали фишки на деньги. Потом делали ставки и в случае выигрыша отдавали подсудимому 5% от суммы выигрыша. Молодой человек знал, что занимается незаконной деятельностью.

Напомним, что в Белгородской области закон о запрете организации и проведении азартных игр вступил 1 июля 2007 года. 

 

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#София Чугай#Происшествия#Криминал#Азартные игры#Покер#Полиция
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