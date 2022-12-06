Доигрался: белгородца приговорили к 400 тысячам рублей штрафа за игру в покер

За организацию подпольного игорного заведения мужчина был пойман ночью 2 июля. В ходе расследования оказалось, что этой деятельностью он занимается с 26 ноября 2021 года. Азартные игроки, которые приходили в клуб, обменивали фишки на деньги. Потом делали ставки и в случае выигрыша отдавали подсудимому 5% от суммы выигрыша. Молодой человек знал, что занимается незаконной деятельностью.