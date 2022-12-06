Дистанционка — это не обучение: белгородцы высказались о второй смене на дистанте

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что школьникам важно давать знания, а не переносить занятия ради комфорта какого-либо человека. По словам губернатора, он лично хочет разобраться в случае, где педагоги считают, что вторая смена необходима.
Гладков также подчеркнул, что уровень зарплаты у учителей, несмотря на дистанционку сохраняется. Задач переносить уроки никто не давал.
Мы поинтересовались мнением о второй смене в школах у подписчиков в социальных сетях «Бел.Ру». Многие сообщили, что отрицательно относятся к такой форме и времени обучения.
Существует световое разграничение, которое определяет степень активности человека. Поэтому о второй смене обучения детей не может быть и речи.
Светлана
Также многие отмечают, что при второй смене детям придётся делать уроки по ночам. Другие недовольны тем, что при второй смене ребёнок не может ходить на дополнительные кружки. Однако нашлись и те, кто отметил, что вторая смена — это удобно.
Помимо этого, белгородцы недовольны введением дистанционного обучения. Один из белгородцев написал в комментариях, что готов ежедневно возить ребёнка в другую область на уроки: «Лишь бы не дистанционка».
Дистанционное обучение — это не обучение. Можно ли всех желающих обеспечить бесплатным электричеством и интернетом? Не говоря уже о компьютерах и оргтехнике.
Максим
Высказались белгородцы и об учителях. По мнению некоторых читателей «Бел.Ру», учителей «перестали считать за людей».
Учитель стал самым главным врагом в России. Давайте совсем закроем школы. Делайте что хотите со своими деточками.
Ирина
Напомним, что в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге дистанционное обучение в школах продлили до 24 марта 2023 года. В детских садах продолжают работать дежурные группы.