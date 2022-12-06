Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Дистанционка — это не обучение: белгородцы высказались о второй смене на дистанте

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI

Белгородцы высказались о второй смене во время дистанционного обучения

На днях глава региона возмутился второй сменой в белгородских школах и потребовал избавиться от этой практики после массовых жалоб от родителей. Редакция «Бел.Ру» попросила подписчиков в соцсетях высказать своё мнение об обучении школьников во вторую смену.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что школьникам важно давать знания, а не переносить занятия ради комфорта какого-либо человека. По словам губернатора, он лично хочет разобраться в случае, где педагоги считают, что вторая смена необходима.

Гладков также подчеркнул, что уровень зарплаты у учителей, несмотря на дистанционку сохраняется. Задач переносить уроки никто не давал.

Мы поинтересовались мнением о второй смене в школах у подписчиков в социальных сетях «Бел.Ру». Многие сообщили, что отрицательно относятся к такой форме и времени обучения.

Существует световое разграничение, которое определяет степень активности человека. Поэтому о второй смене обучения детей не может быть и речи.
Светлана

Также многие отмечают, что при второй смене детям придётся делать уроки по ночам. Другие недовольны тем, что при второй смене ребёнок не может ходить на дополнительные кружки. Однако нашлись и те, кто отметил, что вторая смена — это удобно.

Помимо этого, белгородцы недовольны введением дистанционного обучения. Один из белгородцев написал в комментариях, что готов ежедневно возить ребёнка в другую область на уроки: «Лишь бы не дистанционка».

Дистанционное обучение — это не обучение. Можно ли всех желающих обеспечить бесплатным электричеством и интернетом? Не говоря уже о компьютерах и оргтехнике.
Максим

Высказались белгородцы и об учителях. По мнению некоторых читателей «Бел.Ру», учителей «перестали считать за людей».

Учитель стал самым главным врагом в России. Давайте совсем закроем школы. Делайте что хотите со своими деточками.
Ирина

Напомним, что в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге дистанционное обучение в школах продлили до 24 марта 2023 года. В детских садах продолжают работать дежурные группы.

Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это разрыв мозга»: Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах на дистантеКак будут работать секции и кружки для школьников второй смены в Белгородской областиВ Белгородской области школьникам на дистанте отсрочили итоговое сочинение
#Алина Харина#Школы#Дистанционное обучение в школах#Жалобы#Вторая смена#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону
Сегодня, 13:15
Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале
Сегодня, 07:57
ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
Сегодня, 11:31
Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных
Сегодня, 13:11
Вызволенных из плена российских военнослужащих привезли в Белгородскую область
Сегодня, 13:33
Как порадовать близких на Новый год и остаться в выигрыше
Сегодня, 12:58