Более 27 тысяч активистов Подмосковья присутствовали на праздновании Дня добровольца

Зампред регионального правительства Вячеслав Духин сообщил, что именно такая категория населения, как волонтеры, всегда чутко реагирует на текущие потребности общества. В настоящее время добровольцы берутся за помощь Вооруженным силам России, родственникам военнослужащих и гражданам, проживающим на освобожденных территориях. Только в течение последних двух месяцев при поддержке активистов общественного движения удалось собрать свыше 200 тонн гуманитарного груза для помощи российской армии.