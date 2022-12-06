Более 27 тысяч активистов Подмосковья присутствовали на праздновании Дня добровольца

Зампред регионального правительства Вячеслав Духин сообщил, что именно такая категория населения, как волонтеры, всегда чутко реагирует на текущие потребности общества. В настоящее время добровольцы берутся за помощь Вооруженным силам России, родственникам военнослужащих и гражданам, проживающим на освобожденных территориях. Только в течение последних двух месяцев при поддержке активистов общественного движения удалось собрать свыше 200 тонн гуманитарного груза для помощи российской армии.
В составе регионального движения «Волонтеры Подмосковья» состоят все организации и объединения, действующие в пределах региона: отделения МГЕР, РСО, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики», волонтерская общественная организация «Делай», ВСКС и муниципальный актив, сообщает newiz.ru.
На церемонии, приуроченной ко Дню добровольца, самые активные члены ВСКС получили письма от ведомства со словами благодарности, которые вручила им министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. Ранее награды от министерства за заслуги в волонтерской деятельности передали еще более 35 россиянам.
Благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе» направили волонтерам Вячеславу Морозову, Анастасии Макаровой, Роману Тюленеву, Веронике Груздевой, Анастасии Зубковой.
Екатерина Швелидзе провела встречу и с главами ресурсных центров развития и поддержки добровольчества региона. Основными темами для обсуждения сторон стали планы на 2023 год, организация совместных инициатив, поддержка и партнерство с волонтерскими центрами, учреждение масштабных форумов для участников добровольческой деятельности.
Швелидзе заявила, что ресурсные центры можно назвать территорией поддержки и развития волонтеров. Она подчеркнула, что власти региона должны способствовать формированию условий для самореализации активистов, заниматься информированием представителей волонтерского движения и координацией их работы.
Узнать подробности о работе «Волонтеров Подмосковья» и о том, какие добрые дела они делают для нуждающихся, можно на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo. Также на этих ресурсах размещена информация, как попасть в ряды добровольцев.