Белгородцам из приграничья предложили вместо переселения экскурсию в Старый Оскол

Пожилые жители Шебекинского горокруга не могут уехать ни в ПВР, ни за пределы региона. К губернатору Вячеславу Гладкову на его странице обратилась их внучка и рассказала о проблемах с переселением. При этом власти горокруга утверждают, что экскурсию пенсионерам не предлагали.

Пожилым людям предложили экскурсию в Старый Оскол, пока они вынуждены жить под обстрелами в Шебекинском горокруге. О ситуации в комментариях на странице главы региона рассказала их внучка. Как написала женщина, её близкие хотят уехать, поскольку им страшно. Со слов белгородки, везде отказ, помощи никакой не предоставляют. Пенсионеры просили об эвакуации, но в ответ получили необычное предложение. «Предложили развеяться на экскурсии в Осколе, старикам по 86 лет. Издеваются?!» — делится женщина. Предложение они получили в ходе телефонного звонка. В комментариях белгородке ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Он сообщил, куда нужно обращаться. Но история на этом не закончилась. Как рассказала белгородка, по этому номеру старикам предложили только экскурсию в Старый Оскол, что весьма удивило чиновника. Женщине по телефону ответили, что переселять якобы могут только тех, чьи дома разрушены. Жильё семейной пары не пострадало. Внучка хочет забрать их Москву, но не может сделать это самостоятельно из-за работы. Позже Жданов сообщил, что возможность уехать в Старый Оскол всё-таки есть. Списки для желающих выехать за пределы региона тоже формируются. Пока глава горокруга предложил Карине оставить контактные данные её родных. Многодетной семье из обстреливаемого белгородского села предложили ночлег в спортзале Узнать подробнее Читайте также: Многодетной семье из обстреливаемого белгородского села предложили ночлег в спортзале Боящимся обстрелов шебекинцам предложили переехать в ПВР В тульский ПВР отправили 56 белгородцев из обстреливаемых районов