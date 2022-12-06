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Белгородским мобилизованным третий месяц не выплачивают среднюю заработную плату

Сегодня, 20:02
Фото: 1MI
Деньги
Выплаты не приходят некоторым военнослужащим, у которых сохранилась работа. Об этом в прямом эфире сообщила белгородка.
Сюжет
Выплаты

С проблемой отсутствия выплат средней зарплаты к губернатору обратилась жительница области. По её словам, зарплату выплатили даже безработным мобилизованным, а тем, у кого сохранилось рабочее место, выплаты не переводят третий месяц.

Вячеслав Гладков сообщил, что работа в этом направлении ещё продолжается.

Мы изначально понимали, что одновременно решить вопрос в течение одного-трёх месяцев не получится. Большинство мобилизованных эту выплату получили, работу мы продолжаем. У кого-то работодатель с пониманием отнёсся к этой просьбе, кто-то не может себе такое позволить, кто-то увиливает от выплат. Мы продолжаем работать в этом направлении, пока в списке остаются люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 26 сентября Вячеслав Гладков сообщил о сохранении средней заработной платы у белгородских мобилизованных. Выплаты должны осуществляться каждый месяц до конца прохождения воинской службы. 

Мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты на период прохождения воинской службы
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#Александра Склярова#Спецоперация#Выплаты#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Заработная плата#Мобилизованный
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