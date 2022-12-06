Белгородским мобилизованным третий месяц не выплачивают среднюю заработную плату

С проблемой отсутствия выплат средней зарплаты к губернатору обратилась жительница области. По её словам, зарплату выплатили даже безработным мобилизованным, а тем, у кого сохранилось рабочее место, выплаты не переводят третий месяц.
Вячеслав Гладков сообщил, что работа в этом направлении ещё продолжается.
Мы изначально понимали, что одновременно решить вопрос в течение одного-трёх месяцев не получится. Большинство мобилизованных эту выплату получили, работу мы продолжаем. У кого-то работодатель с пониманием отнёсся к этой просьбе, кто-то не может себе такое позволить, кто-то увиливает от выплат. Мы продолжаем работать в этом направлении, пока в списке остаются люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 26 сентября Вячеслав Гладков сообщил о сохранении средней заработной платы у белгородских мобилизованных. Выплаты должны осуществляться каждый месяц до конца прохождения воинской службы.