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Белгородец после «бахов» обнаружил во дворе интересную находку: фото

Сегодня, 12:39
Фото: телеграм-канал «ЧП 31»
Громкие звуки сегодня раздавались в Новооскольском горокруге. После них местный житель обнаружил интересную находку в своём дворе. Фото публикует телеграм-канал «ЧП 31».

6 декабря громко было в нескольких районах Белгородской области. В том числе — в Новооскольском горокруге, который расположен не рядом с границей.

Местные жители сообщали, что в районе полудня слышали пять громких «бахов». О последствиях на земле не сообщалось.

Впрочем, спустя время местный житель прямо в своём дворе обнаружил интересную находку.

Отметим, что сообщения об обстреле сегодня получили жители шебекинского посёлка Красное. Помимо этого, стало известно о происшествии в Волоконовском районе: после удара ВСУ в Тишанке произошёл пожар.

Фото: телеграм-канал «ЧП 31»
ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
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#Происшествия#Фотофакт#СВО#Белгородская область#Новый Оскол#Обстрел ВСУ#Ракета#Бахи#Пво#Инна Рогова
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