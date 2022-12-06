Белгородец после «бахов» обнаружил во дворе интересную находку: фото

6 декабря громко было в нескольких районах Белгородской области. В том числе — в Новооскольском горокруге, который расположен не рядом с границей.
Местные жители сообщали, что в районе полудня слышали пять громких «бахов». О последствиях на земле не сообщалось.
Впрочем, спустя время местный житель прямо в своём дворе обнаружил интересную находку.
Отметим, что сообщения об обстреле сегодня получили жители шебекинского посёлка Красное. Помимо этого, стало известно о происшествии в Волоконовском районе: после удара ВСУ в Тишанке произошёл пожар.