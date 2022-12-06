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Posted 6 декабря 2022, 12:39

Published 6 декабря 2022, 12:39

Modified 6 декабря 2022, 12:41

Updated 6 декабря 2022, 12:41

Белгородец после «бахов» обнаружил во дворе интересную находку: фото

6 декабря 2022, 12:39
Сюжет
Фотофакт
Громкие звуки сегодня раздавались в Новооскольском горокруге. После них местный житель обнаружил интересную находку в своём дворе. Фото публикует телеграм-канал «ЧП 31».

6 декабря громко было в нескольких районах Белгородской области. В том числе — в Новооскольском горокруге, который расположен не рядом с границей.

Местные жители сообщали, что в районе полудня слышали пять громких «бахов». О последствиях на земле не сообщалось.

Впрочем, спустя время местный житель прямо в своём дворе обнаружил интересную находку.

Отметим, что сообщения об обстреле сегодня получили жители шебекинского посёлка Красное. Помимо этого, стало известно о происшествии в Волоконовском районе: после удара ВСУ в Тишанке произошёл пожар.

ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Фотофакт#Пво#Ракета#СВО#Обстрел ВСУ#Бахи
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