«Зелёный» эксперимент: на Лебединском ГОКе тестируют возможности сероочистки

Установка представляет собой отдельно стоящее здание, в которое из коллекторов обжиговой машины поступают отходящие газы. С помощью дымососов газы подаются в циклоны — металлические ёмкости конусообразной формы, где идёт предварительная очистка от пыли. Окончательное «обезвреживание» проводят щелочной суспензией в специальных устройствах очистки газов от примесей — скрубберах-абсорберах Вентури. Частицы пыли осаждаются в каплеуловителе, а чистая фракция выходит в дымовую трубу. По прогнозам, пройдя такой путь, обжиговые газы должны очиститься от оксидов серы на 95%.