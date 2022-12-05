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В Центр народного творчества в Белгороде не могут доставить сценическое оборудование

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Стоимость оборудования оценивается в 80 млн рублей. Оплату объекта планируют перенести на следующий год.

Во время оперативного совещания правительства области Вячеславу Гладкову доложили об объёмах средств, переносимых главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год по обязательствам текущего года. Всего на 2023 год будет перенесено 3,9 млрд рублей.

Планируется перенести оплату строительства Центра народного творчества в Белгороде. На объекте возникли сложности с поставкой оборудования для сцены — света и звука. Стоимость оборудования — 80 млн рублей.

Речь идёт в том числе об оплате работ в детском саду в Алексеевке. Муниципалитет сделал проект по усилению потолков и сейчас занимается этими работами. На следующий год в планах перенести 9,9 млн рублей на оплату этого объекта. Ещё три образовательных учреждения уже достроены, по ним происходит перерасчёт и корректировка бюджета.

Также корректировка проекта и окончательный расчёт проводят по благоустройству ФАПов и инфекционных центров.

 

Напомним, что средства на оплату построенных объектов в Белгородской области перенесут впервые.

В Белгородской области из-за нехватки денег перенесут оплату построенных объектов
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#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Областной бюджет#Оплата#Проект#Вячеслав Гладков
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