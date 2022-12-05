В Центр народного творчества в Белгороде не могут доставить сценическое оборудование

Речь идёт в том числе об оплате работ в детском саду в Алексеевке. Муниципалитет сделал проект по усилению потолков и сейчас занимается этими работами. На следующий год в планах перенести 9,9 млн рублей на оплату этого объекта. Ещё три образовательных учреждения уже достроены, по ним происходит перерасчёт и корректировка бюджета.