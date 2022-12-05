В больнице Старого Оскола дети заболевают от холода

Женщина вместе с ребёнком лежит в инфекционном отделении городской детской больницы Старого Оскола. По её словам, по ночам в отделении так холодно, будто они находятся на улице. И, по итогу, дети во время лечения заболевают ещё больше.
Холодно ночью, как на улице. Дети не лечатся, а наоборот, заболевают ещё больше от холода.
Елена, жительница Старого Оскола
Вячеслав Гладков подтвердил информацию старооскольчанки — это действительно так. Как оказалось, в 2020 году в больнице сделали ремонт, но из-за пандемии коронавируса дети там не лежали. Причина, по которой после ремонта наблюдаются такие проблемы, осталась загадкой.
Губернатор поговорил с главным врачом детской больницы Старого Оскола. Проблему постараются решить. Ремонт пока провести невозможно из-за времени года.
Разговаривал с главным врачом старооскольской больницы, принимаются оперативные меры, которые, надеюсь, в основном эту проблему смогут решить. Но, конечно, ремонтные работы проводить сейчас, в зиму, физически невозможно. Попытаемся определёнными превентивными способами сделать всё, чтобы её решить.
Вячеслав Гладков
Сегодня к губернатору Белгородской области также обращалась мать-одиночка из Мурома, которая замерзает в доме без окон под обстрелами. Примечательно, что у женщины есть квартира в Белгороде.