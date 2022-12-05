В больнице Старого Оскола дети заболевают от холода

Вячеслав Гладков подтвердил информацию старооскольчанки — это действительно так. Как оказалось, в 2020 году в больнице сделали ремонт, но из-за пандемии коронавируса дети там не лежали. Причина, по которой после ремонта наблюдаются такие проблемы, осталась загадкой.



Губернатор поговорил с главным врачом детской больницы Старого Оскола. Проблему постараются решить. Ремонт пока провести невозможно из-за времени года.