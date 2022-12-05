В Белгородской области стало больше нарушений при выполнении нацпроектов

В регионе наблюдается рост количества нарушений, связанных с реализацией нацпроектов. Речь о 12 национальных проектах, объём финансирования которых превышает 14,5 млрд рублей.
В 2022 году прокуроры зафиксировали более 230 нарушений в сфере нацпроектов, а к ответственности привлекли 88 лиц. На рассмотрение в суд направили 32 иска.
Также сообщается, что после прокурорского вмешательства удалось завершить строительство ряда проблемных объектов, причём их должны были сдать ещё в 2021 году.
По фактам нарушений за 2021-22 годы возбудили 13 уголовных дел. Из них семь — по результатам проверок прокуратуры.