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В Белгородской области стало больше нарушений при выполнении нацпроектов

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
В 2022 году правоохранители выявили более 230 нарушений, а к ответственности привлекли 88 человек, сообщили в региональной прокуратуре.

В регионе наблюдается рост количества нарушений, связанных с реализацией нацпроектов. Речь о 12 национальных проектах, объём финансирования которых превышает 14,5 млрд рублей.

В 2022 году прокуроры зафиксировали более 230 нарушений в сфере нацпроектов, а к ответственности привлекли 88 лиц. На рассмотрение в суд направили 32 иска.

Также сообщается, что после прокурорского вмешательства удалось завершить строительство ряда проблемных объектов, причём их должны были сдать ещё в 2021 году.

По фактам нарушений за 2021-22 годы возбудили 13 уголовных дел. Из них семь — по результатам проверок прокуратуры.

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#Наталья Корявых#Общество#Нацпроекты#Белгородская область#Прокуратура#Нацпроект#Нарушения
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