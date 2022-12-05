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В Белгородской области с начала года зафиксировали 184 коррупционных преступления

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
В суд в этом году направили 45 уголовных дел указанной категории. При этом возмещено только около 40% причинённого ущерба, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2022 году в Белгородской области совершили 184 коррупционных преступления. На рассмотрение в суд направили 45 уголовных дел данной категории. Возместили только около 40% причинённого ущерба.

По данным ведомства, арест наложили на сумму в 95 млн рублей. Интересно, что более чем на 50% выросло количество преступлений против государственной власти, а на 37% — лиц, привлечённых к ответственности.

Также уточняется, что в этом году органы прокуратуры зафиксировали 1369 нарушений, внесено 490 представлений. К дисциплинарной ответственности при этом привлекли 714 лиц.

Ранее сообщалось, что в регионе с коррупцией сталкивались 75% предпринимателей. С начала 2021 года в правоохранительные органы поступило 50 обращений от бизнесменов, причём каждое третье было обоснованным.

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#Наталья Корявых#Общество#Коррупция#Белгородская область#Уголовное дело#Прокуратура
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