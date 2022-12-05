В Белгородской области с начала года зафиксировали 184 коррупционных преступления

В 2022 году в Белгородской области совершили 184 коррупционных преступления. На рассмотрение в суд направили 45 уголовных дел данной категории. Возместили только около 40% причинённого ущерба.
По данным ведомства, арест наложили на сумму в 95 млн рублей. Интересно, что более чем на 50% выросло количество преступлений против государственной власти, а на 37% — лиц, привлечённых к ответственности.
Также уточняется, что в этом году органы прокуратуры зафиксировали 1369 нарушений, внесено 490 представлений. К дисциплинарной ответственности при этом привлекли 714 лиц.
Ранее сообщалось, что в регионе с коррупцией сталкивались 75% предпринимателей. С начала 2021 года в правоохранительные органы поступило 50 обращений от бизнесменов, причём каждое третье было обоснованным.