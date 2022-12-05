В белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ

Под угрозой срыва также строительство Центра образования № 1 в Белгороде. На объекте могут не успеть завершить работы по чистовой отделке, сообщила Козлитина. Губернатор поинтересовался у министра строительства, почему подрядная организация не работает в три смены. Козлитина отметила, что подрядчик не готов переходить на такой режим работы: «Считают, что они успевают при такой организации».