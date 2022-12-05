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В белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Соответствующее поручение дал Вячеслав Гладков во время оперативного совещания. В этом году в области не успевают ввести в эксплуатацию школы в Старом Осколе и Белгороде.

В ходе оперсовещания 5 декабря министр строительства Оксана Козлитина доложила губернатору о ходе капремонтов и строительства проблемных объектов образования, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году.

По словам министра, в этом году не будет сдана школа в Старом Осколе. Этот объект строят за счёт средств регионального бюджета. С учётом благоустройства школа будет сдана к 1 июня 2023 года.

Мне нужна ревизия договорных взаимоотношений, какие претензии финансового характера мы предъявляем к подрядной организации. Также необходимо служебное расследование в министерстве строительства о причинах несдачи данного объекта. Служебное расследование с докладом.
Вячеслав Гладков

Под угрозой срыва также строительство Центра образования № 1 в Белгороде. На объекте могут не успеть завершить работы по чистовой отделке, сообщила Козлитина. Губернатор поинтересовался у министра строительства, почему подрядная организация не работает в три смены. Козлитина отметила, что подрядчик не готов переходить на такой режим работы: «Считают, что они успевают при такой организации».

Мне нужно, чтобы претензии финансового характера были максимально в большом объёме. Если предприятие нам срывает соцобъект, они должны почувствовать наказание рублём. Нужно служебное расследование по министерству, почему объект находится под угрозой срыва — когда увидели, какие меры были предприняты. Не знаю, что здесь смешного, Оксана Петровна [Козлитина].
Вячеслав Гладков

Напомним, что в Белгороде также не успевают достроить Центр адаптивного спорта. На сегодняшний день контур не закрыт по спортивному залу.

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