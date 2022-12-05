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Стойленский ГОК получил награду за лучший цифровой сервис в металлургии

Сегодня, 08:24
Фото: СГОК
Цифровой сервис Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) победил в конкурсе ComNews Awards 2022 в номинации «Лучшее цифровое решение в металлургии». Жюри был отмечен сервис, который определяет гранулометрический состав руды для оптимальной настройки оборудования.

Цифровое решение помогает максимально точно определять фракционный состав руды, которая находится на конвейерной ленте. Это необходимо для более точной настройки процесса дробления на каждом этапе производства, потому что слишком мелкое дробление вызывает перерасход энергии и износ оборудования, а слишком крупное - приводит к потерям на следующем технологическом этапе.

Решение использует машинное зрение и нейросеть, обученную на исторических данных. Сервис анализирует постоянный видеопоток с камер, установленных над лентой конвейера с рудой, и автоматически выдает информацию о фракционном составе. Это позволяет быстро выявлять негабаритные куски и формировать рекомендации для максимально точной настройки оборудования. Внедрение уже позволило увеличить объем переработки руды более чем на 3 тыс. тонн в месяц и получить экономический эффект — более 100 млн рублей в год.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

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