Стойленский ГОК получил награду за лучший цифровой сервис в металлургии

Решение использует машинное зрение и нейросеть, обученную на исторических данных. Сервис анализирует постоянный видеопоток с камер, установленных над лентой конвейера с рудой, и автоматически выдает информацию о фракционном составе. Это позволяет быстро выявлять негабаритные куски и формировать рекомендации для максимально точной настройки оборудования. Внедрение уже позволило увеличить объем переработки руды более чем на 3 тыс. тонн в месяц и получить экономический эффект — более 100 млн рублей в год.