Стильный ремонт и большие окна: под Белгородом сдали дом для «аварийных» переселенцев

Многоквартирный дом в Строителе меньше чем за год возвели в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской области.
Цена за квадратный метр — 45 919 рублей. По контракту застройщик должен был построить 3 852,3 м2, в итоге возвели на 341,7 м2 больше по площади. Сейчас дом сдан в эксплуатацию.
Трёхподъездный дом переменной этажности рассчитан на 128 квартир, из которых 125 займут переселенцы. Дом расположился в строящемся новом микрорайоне «Яковлева роща».
На входе в каждом подъезде есть камеры видеонаблюдения и домофоны, обеспечивающие безопасность. На первом этаже предусмотрено отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок. Там же – удобная навигационная система с информационными стендами, обозначением технических зон и нумерацией квартир по этажам. Стоит отдельно отметить почтовый ящик для спама – у жильцов не будет надобности выбрасывать ненужную рекламу в картонный ящик на полу, для этого предусмотрен специальный отсек. Удобное и красивое решение проблемы.
Дом оформлен в едином фирменном стиле: нумерация квартир, технических помещений и указателей органично вписана в цветовую гамму входной группы. За счёт этого подъезд выглядит ухоженно и современно.
Первое, что нас впечатлило на входе в квартиру – прочные, утеплённые входные двери. Застройщик установил именно такие двери, чтобы новосёлам не требовалась замена, а внешний вид подъезда сохранял единую стилистику.
В доме трёх-, двух и однокомнатные квартиры площадью от 28 до 55 «квадратов», которые сданы «под ключ». В каждой из квартир компания, реализовавшая проект, предусмотрела универсальный и современный дизайн: пастельные обои и ламинат, большие окна и специально оборудованное место под кондиционер.
Отдельно стоит остановиться на качестве и дизайне санузлов. Как правило, застройщики предпочитают оборудовать санузлы, используя плитку прошлой эпохи. Но не в этом случае. В новом МКД отделка выполнена из современных материалов с приятным паттерном, что позволяет выделить несколько функциональных зон. Также в санузлах предусмотрели натяжные потолки и точечные светильники – практично и удобно.
Есть детали комфорта и удобства, которые недоступны жилью комфорт-класса, но здесь они присутствуют: в каждой квартире установлена система индивидуального газового отопления. Владельцы смогут сами регулировать температурный режим в любое время года. Также здесь индивидуальные счётчики, газовая четырёхкомфорочная плита с духовым шкафом.
Что касается благоустройства, вокруг дома уже оборудованы детские площадки, зоны для прогулок и парковки, а в будущем здесь появится зелёная роща.
Дом выполнен из качественных материалов и спроектирован с учётом потребностей будущих жильцов. Застройщиком выступила компания «Трансюжстрой».
Квартиры перед сдачей дома в эксплуатацию прошли строительно-техническую экспертизу, которая подтверждает соответствие жилых помещений всем требованиям.
В новые квартиры белгородцы смогут въехать уже в начале 2023 года.