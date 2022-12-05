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Стильный ремонт и большие окна: под Белгородом сдали дом для «аварийных» переселенцев

Сегодня, 08:46
Фото: Алексей Жильцов
В Яковлевском горокруге Белгородской области продолжается программа переселения граждан из аварийного жилья. Для жителей муниципалитета уже построили новый дом. Как он выглядит, в чём особенность этого дома и какой ремонт ожидает будущих новосёлов – в материале «Бел.Ру».

Многоквартирный дом в Строителе меньше чем за год возвели в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской области. 

Цена за квадратный метр — 45 919 рублей. По контракту застройщик должен был построить 3 852,3 м2, в итоге возвели на 341,7 м2 больше по площади. Сейчас дом сдан в эксплуатацию. 

Трёхподъездный дом переменной этажности рассчитан на 128 квартир, из которых 125 займут переселенцы. Дом расположился в строящемся новом микрорайоне «Яковлева роща».

Добро пожаловать

На входе в каждом подъезде есть камеры видеонаблюдения и домофоны, обеспечивающие безопасность. На первом этаже предусмотрено отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок. Там же – удобная навигационная система с информационными стендами, обозначением технических зон и нумерацией квартир по этажам. Стоит отдельно отметить почтовый ящик для спама – у жильцов не будет надобности выбрасывать ненужную рекламу в картонный ящик на полу, для этого предусмотрен специальный отсек. Удобное и красивое решение проблемы. 

Дом оформлен в едином фирменном стиле: нумерация квартир, технических помещений и указателей органично вписана в цветовую гамму входной группы. За счёт этого подъезд выглядит ухоженно и современно. 

Фото: Алексей Жильцов

Пройдёмте внутрь

Первое, что нас впечатлило на входе в квартиру – прочные, утеплённые входные двери. Застройщик установил именно такие двери, чтобы новосёлам не требовалась замена, а внешний вид подъезда сохранял единую стилистику.

В доме трёх-, двух и однокомнатные квартиры площадью от 28 до 55 «квадратов», которые сданы «под ключ». В каждой из квартир компания, реализовавшая проект, предусмотрела универсальный и современный дизайн: пастельные обои и ламинат, большие окна и специально оборудованное место под кондиционер.

Отдельно стоит остановиться на качестве и дизайне санузлов. Как правило, застройщики предпочитают оборудовать санузлы, используя плитку прошлой эпохи. Но не в этом случае. В новом МКД отделка выполнена из современных материалов с приятным паттерном, что позволяет выделить несколько функциональных зон. Также в санузлах предусмотрели натяжные потолки и точечные светильники  – практично и удобно.

Фото: Алексей Жильцов

Комфортная температура круглый год

Есть детали комфорта и удобства, которые недоступны жилью комфорт-класса, но здесь они присутствуют: в каждой квартире установлена система индивидуального газового отопления. Владельцы смогут сами регулировать температурный режим в любое время года. Также здесь индивидуальные счётчики, газовая четырёхкомфорочная плита с духовым шкафом.

Что касается благоустройства, вокруг дома уже оборудованы детские площадки, зоны для прогулок и парковки, а в будущем здесь появится зелёная роща.

Дом выполнен из качественных материалов и спроектирован с учётом потребностей будущих жильцов. Застройщиком выступила компания «Трансюжстрой». 

Квартиры перед сдачей дома в эксплуатацию прошли строительно-техническую экспертизу, которая подтверждает соответствие жилых помещений всем требованиям. 

В новые квартиры белгородцы смогут въехать уже в начале 2023 года. 

 

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Трансюжстрой#Переселение#Переселение из аварийного и ветхого жилья
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