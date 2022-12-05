Стильный ремонт и большие окна: под Белгородом сдали дом для «аварийных» переселенцев

На входе в каждом подъезде есть камеры видеонаблюдения и домофоны, обеспечивающие безопасность. На первом этаже предусмотрено отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок. Там же – удобная навигационная система с информационными стендами, обозначением технических зон и нумерацией квартир по этажам. Стоит отдельно отметить почтовый ящик для спама – у жильцов не будет надобности выбрасывать ненужную рекламу в картонный ящик на полу, для этого предусмотрен специальный отсек. Удобное и красивое решение проблемы.