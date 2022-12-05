РЭО: В Иркутской области построят новый комплекс по переработке бытовых отходов

По словам Дениса Буцаева, в регионе подали частную концессионную инициативу на строительство объектов по переработке ТКО, общий объем финансирования которой составляет 3,5 млрд рублей. В Зауралье этот концессионный проект на сегодня является самым масштабным. РЭО планирует заключить концессионное соглашение в феврале следующего года, чтобы запустить готовый объект в эксплуатацию до 1 января 2025 года. Так регион сможет перевыполнить нормативы нацпроекта, установленные для Иркутской области на 2024 год.