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Posted 5 декабря 2022, 17:41

Published 5 декабря 2022, 17:41

Modified 5 декабря 2022, 17:41

Updated 5 декабря 2022, 17:41

РЭО: В Иркутской области построят новый комплекс по переработке бытовых отходов

5 декабря 2022, 17:41
В Иркутской области проектируется мусороперерабатывающий завод, который будет ежегодно перерабатывать 405 тысяч тонн отходов. Строительство в городе Ангарске должно завершиться к 2025 году.

Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора (РЭО), обсудил детали сотрудничества с губернатором области Игорем Кобзевым. 

 

Объект в данный момент находится на стадии проектирования. Сообщается, что этот проект станет крупнейшей концессией на территории Сибири и ДФО.

 

Регион заключил с РЭО договор о сотрудничестве в сфере модернизации системы обращения с ТКО в феврале 2022 года. Результатом его реализации должно стать создание необходимой для отрасли инфраструктуры. Об этом сообщает Newsnn.ru.

 

По словам Дениса Буцаева, в регионе подали частную концессионную инициативу на строительство объектов по переработке ТКО, общий объем финансирования которой составляет 3,5 млрд рублей. В Зауралье этот концессионный проект на сегодня является самым масштабным. РЭО планирует заключить концессионное соглашение в феврале следующего года, чтобы запустить готовый объект в эксплуатацию до 1 января 2025 года. Так регион сможет перевыполнить нормативы нацпроекта, установленные для Иркутской области на 2024 год. 

 

Помимо данного крупного объекта, в регионе планируют возвести 14 мощностей по обращению с ТКО, рассчитанных на меньшие объемы переработки мусора. Общий объем финансирования по всем планируемым в регионе мощностям составит около 10 млрд рублей. РЭО готов взять на себя финансирование данных объектов, если инициатива будет базироваться на концессионных соглашениях. Инвестиции со стороны РЭО в этом случае составят до 95% от необходимой суммы.

 

Большинство объектов уже проектируется. Планы Иркутской области по созданию инфраструктуры обращения с ТКО будут закреплены в распоряжении губернатора. При возведении мощностей применят кластерный подход, заключающийся в формировании крупных центров, сочетающих в себе сортировку, переработку, полигон для захоронения части отходов, и создании в городах ресайклинг-центров, которые будут совмещены с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями. 

 

Строительство данных объектов также способствует реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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