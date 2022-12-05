Расходы бюджета Белгородской области по соцвыплатам уменьшились на 314 млн рублей

По данным Боровика, уменьшение расходов областного бюджета на 2022 год составило более 1 млрд рублей. В основном это касается отрасли министерства здравоохранения. Расходы по данному направлению уменьшились на 500 млн рублей. Чиновник отметил, что это связано с переносом срока ввода инфекционных центров.