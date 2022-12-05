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Расходы бюджета Белгородской области по соцвыплатам уменьшились на 314 млн рублей

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
В ходе оперативного совещания заместитель губернатора Владимир Боровик представил основные параметры областного бюджета на 2022 год и плановый период. По социальным выплатам расходы сократились на 314 млн рублей. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил причины.

По данным Боровика, уменьшение расходов областного бюджета на 2022 год составило более 1 млрд рублей. В основном это касается отрасли министерства здравоохранения. Расходы по данному направлению уменьшились на 500 млн рублей. Чиновник отметил, что это связано с переносом срока ввода инфекционных центров.

Также на 314 млн рублей уменьшились расходы по минсозащите. Боровик отметил, что это произошло из-за уточнения контингента получателей соцвыплат. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, откуда появились данные суммы, чтобы у жителей области не сложилось впечатление, что происходит сокращение расходов.

По направлению минздрава, на вводимые объекты мы планировали содержание с начала 2022 года, но у нас этого не происходило. Деньги не востребованы и будут перераспределены. Никакого ущерба для отдельных категорий или для отрасли «переброски» не принесут. То же самое по социальной защите.
Вячеслав Гладков

Как отметила региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова, это не недоплаченные средства.

Просто сегодня нет оснований их выплатить, нет контингента, есть уходящий контингент. Цифра не повлияет в целом на объёмы финансирования, которые предусмотрены социальным кодексом и иными нормативными документами.
Елена Батанова

Гладков подытожил, что уменьшение расходов — это разница между расчётной величиной выплаты и фактически произведённой, без сокращения.

 

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