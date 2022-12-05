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Путёвки в белгородские санатории на Новый год попали в топ самых дешёвых в РФ

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
Рейтинг опубликовали на портале «Санатории России». В среднем путёвка в белгородский санаторий в новогодний период обойдётся в 7,4 тыс. рублей. Дешевле оказалось только в соседней Курской области и в Забайкальском крае.
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Белгородская область попала в топ-5 самых доступных и недорогих регионов для отдыха в санатории на Новый год. Путёвка желающим отдохнуть в здравницах региона обойдётся в среднем в 7,4 тыс. рублей. Цена актуальна на период с 31 декабря по 2 января. Банкет в стоимость не включён, но в неё входят проживание, а также культурная программа для всех возрастов.

Первое место в рейтинге доступных и дешёвых санаториев заняла Курская область — 7070 рублей. Второе место занял Забайкальский край — 7300 рублей.

Что касается регионов Центрального Черноземья, то отдохнуть в Воронежской области стоит 8530 рублей — на 20 рублей дешевле, чем в Липецкой. Самые дорогие путёвки по сравнению с ближайшими к нам регионами — в санаториях Тамбовской области: отдых на три дня и две ночи составляет 10 860 рублей.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Санаторий#Рейтинг#Новый год
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