Путёвки в белгородские санатории на Новый год попали в топ самых дешёвых в РФ

Белгородская область попала в топ-5 самых доступных и недорогих регионов для отдыха в санатории на Новый год. Путёвка желающим отдохнуть в здравницах региона обойдётся в среднем в 7,4 тыс. рублей. Цена актуальна на период с 31 декабря по 2 января. Банкет в стоимость не включён, но в неё входят проживание, а также культурная программа для всех возрастов.
Первое место в рейтинге доступных и дешёвых санаториев заняла Курская область — 7070 рублей. Второе место занял Забайкальский край — 7300 рублей.
Что касается регионов Центрального Черноземья, то отдохнуть в Воронежской области стоит 8530 рублей — на 20 рублей дешевле, чем в Липецкой. Самые дорогие путёвки по сравнению с ближайшими к нам регионами — в санаториях Тамбовской области: отдых на три дня и две ночи составляет 10 860 рублей.