Путёвки в белгородские санатории на Новый год попали в топ самых дешёвых в РФ

Белгородская область попала в топ-5 самых доступных и недорогих регионов для отдыха в санатории на Новый год. Путёвка желающим отдохнуть в здравницах региона обойдётся в среднем в 7,4 тыс. рублей. Цена актуальна на период с 31 декабря по 2 января. Банкет в стоимость не включён, но в неё входят проживание, а также культурная программа для всех возрастов.